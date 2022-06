Le pire personnage de Stranger Things selon les fans

NETFLIX

La série Netflix présente en avant-première le tome 2 de la saison 4 le 1er juillet. Découvrez quel rôle a été le plus critiqué par les abonnés de la plateforme de streaming !

©NetflixLe personnage le moins aimé de Stranger Things, saison 4.

Le phénomène est sur le point de revenir Netflix. On parle de choses étrangesla série chargée d’action et d’événements surnaturels qui ce vendredi sortira le volume 2 de sa quatrième saison. Après le premier opus, en mai de cette année, les fans étaient ravis des épisodes et ont leurs attentes fixées sur cette nouvelle version. Et bien que les personnages conservent leur essence, il y en a un qui s’est avéré être le moins aimé de la fiction.

Onze, Steve, Dustin, Hopper, Max ou Eddie Ils n’étaient que quelques-uns des plus adorés de la dernière saison en première sur Netflix. Et bien qu’ils suscitent la sympathie des abonnés de la série, la vérité est que tous ne parviennent pas à traverser l’écran comme s’ils le faisaient. Millie Bobby Brown, Joe Keery, Gaten Matarazzo, David Harbour, Sadie Sink ou encore Joseph Quinn. Quel était le rôle qui a indigné les amoureux de cette série ?

Le quatrième épisode se déroule six mois après la bataille de Starcourt, juste au moment où le groupe principal d’amis se sépare pour la première fois. Hawkins est à nouveau plongé dans la terreur et une nouvelle menace semble tourmenter la ville. Si les jeunes parviennent à le résoudre, ils pourraient mettre un terme aux horreurs du soi-disant Upside Down, qui fait tant de bruit depuis la première saison lancée en 2016.

Cependant, avec tout cela, ils sont encore des adolescents aux prises avec leurs propres conflits de leur âge. Onze, la protagoniste, ne vit plus avec ses amis fidèles et doit repartir de zéro dans une autre ville. Cela implique d’entrer dans une nouvelle école avec des camarades de classe qui pourraient ne pas être exactement ce à quoi elle s’attend. C’est que dans les premiers chapitres, le personnage de Bobby Brown devient le centre du ridicule.

Après avoir été soumise par ses propres camarades de lycée, une scène dans une patinoire est la clé pour désigner le personnage le plus détesté de choses étranges. C’est le moment où Eleven décide de se venger, au point de tabasser brutalement Angèle, chef du groupe qui la maltraite systématiquement. Interprétée par Élodie Grace Orkin, est devenu le rôle le plus détesté par les fans. Vous avez encore le temps de l’inverser ! 1 Juillet!

+ Le personnage le moins aimé de Stranger Things

