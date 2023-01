La solution à l'un des problèmes les plus courants des mobiles pliants a été brevetée par... Apple

in

Un écran flexible et résistant aux fissures ? Apple croit avoir la solution et l’a déjà brevetée…

Un rendu de l’iPhone pliable de type ‘Flip’, animé par un fan.

rejoindre la conversation

Même si Samsung est celui qui met le plus de ressources dans l’évolution de mobiles pliants du futur, même avec de nouveaux formats déjà inclus dans le four, la vérité est que nous avons vu d’autres concurrents tels que OPPO les surpasser dans leur domaine en utilisant leurs propres écrans Infinity Flex AMOLEDmais améliorer les charnières et/ou les approches de leurs mobiles pliants.

Et pourtant, nous savons tous que ces types d’appareils ils ne vont pas décoller définitivement tant qu’Apple n’entrera pas avec le premier iPhone pliable, qui pour l’instant n’est qu’une idée sur laquelle ils travaillent à Cupertino, bien qu’elle n’ait aucune chance de devenir réalité à court terme, à moins d’ignorer le travail de certains bricoleur les fans comme ça, qu’ont-ils fait votre propre iPhone Flip pour le plaisir personnel.

OPPO montre la voie à Samsung : voici comment sont fabriqués les téléphones pliables

La chose est Apple semble travailler dans l’ombre avec certaines technologies pour les appareils pliants, et c’est que nous connaissons déjà le goût de la firme à la pomme pour entrer sur les marchés lorsque les besoins sont définis et maturesmais dans votre cas, faites-le mieux pour « réinventer » l’utilité, l’interaction ou l’usage des appareils eux-mêmes.

C’est pourquoi l’arrivée d’un iPhone pliable serait si intéressante, mais étant loin de connaître les concepts qu’ils manipulent à Cupertino pour leur première gadgets pliage, pour l’instant nous allons vous présenter grâce aux collègues de GizmoChina l’un de leurs premiers brevets pour des écrans souples qui ne craquent pas à mouvement continu et pliages et dépliages successifs.

Le brevet a été accordé par le Office des brevets et des marques des États-Unis avec l’identifiant US-20230011092-A1, et sa documentation décrit, y compris des schémas, ce qui serait une conception de panneau pliant résistant aux fissuresce qui répondrait donc à l’un des plus gros problèmes des téléphones portables à écrans flexibles.

Pas en vain, le nombre de plis qui est capable de résister à un mobile avec une charnière, c’est ce que marquer précisément sa durée de vietandis que la durabilité face à une utilisation quotidienne serait également remise en question en raison de la fragilité de l’écran Infinity Flex AMOLED.

Les informations soumises par Apple à l’USPTO décrivent un écran composé de plusieurs couchescomprenant le substrat souple, une couche de transistors à couches minces, et une couche protectrice conçue pour empêcher la formation de fissures sur le substrat souple précité, qui est ce qui permet de plier et déplier l’écran sans le casser, étant la couche la plus délicate.

Non seulement cela, car la société dirigée par Tim Cook a également a enregistré un matériau auto-cicatrisant pour ce type d’écransce qui permettrait à un panneau récupérer de manière autonome à partir de petites rayures causés par l’utilisation normale du terminal.

Les experts qui se déplacent chez Apple disent que le premier pliable sera très probablement un iPadqui sera chargé d’affiner l’idée avant qu’un iPhone de ce type puisse voir le jour.

Quoi qu’il en soit, on voit que le célèbre fabricant de pommes travaille avec des dispositifs de pliageet le fait aussi pour améliorer là où c’est le plus nécessaire… Bonne nouvelle, mais voyons quand ils oseront à Cupertino !

rejoindre la conversation

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?