La dernière mise à jour iOS 14.5 bêta 2 d’Apple présente 200 nouveaux emoji, un geste de balayage pour Apple Music et plus

Apple a publié la deuxième version bêta développeur d’iOS 14.5. Conformément à la nouvelle mise à jour bêta, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations ont été introduites, notamment Musique Apple avoir de nouveaux gestes de balayage et plus de 200 nouveaux emojis pour iPhone. Selon un rapport dans 9to5Mac, iOS 14.5 bêta 2 est disponible pour les développeurs via une mise à jour en direct dans l’application Paramètres avec le numéro de build 18E5154f. Selon le rapport, le libellé «Mise à jour logicielle» de l’application de configuration a été modifié à nouveau et n’inclut plus la coche verte.

De plus, le Musique L’application comprend de nouveaux gestes de balayage pour ajouter des chansons à sa file d’attente ainsi que de nouveaux menus contextuels pour d’autres commandes.

La mise à jour iOS 14.5 a également ajouté 200 nouveaux emoji à l’iPhone. Cela inclut un design de casque inspiré des AirPods Max, ajoute le rapport. Selon un rapport de Emojipedia, les nouveaux emojis incluent l’expiration du visage, le visage dans les nuages, le cœur en feu, le cœur réparateur, le visage aux yeux en spirale et une grande variété de personnes avec une barbe et plus encore.

Selon un rapport de TéléphoneArena, suite à la mise à jour, l’emoji de la seringue n’est plus rempli de sang.

En outre, la mise à jour iPadOS 14.5 beta 2 fermera automatiquement le microphone lorsque le Smart Folio est fermé sur l’iPad de huitième génération ainsi que sur l’iPad Air de quatrième génération, l’iPad Pro 11 pouces de deuxième génération et 12,9 pouces de quatrième génération. iPad Pro.

Le rapport ajoute également que les utilisateurs d’iPhone ressentiront un triple appui lorsqu’ils retireront un accessoire MagSafe de l’arrière de leur iPhone. La mise à jour mentionne également une batterie qui pourrait être un indice sur le fait qu’Apple pourrait bientôt proposer un chargeur portable MagSafe. La batterie peut améliorer l’efficacité de la charge et maximiser la durée de vie de la batterie.

