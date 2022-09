Marvel : la suite de Shang-Chi aurait déjà une date de sortie

merveille

Shang-Chi était l’un des films les plus marquants du MCU en 2021 et c’est pourquoi il a été renouvelé pour un deuxième volet. Ces derniers jours, la rumeur de sa possible date de sortie est venue.

© Studios MarvelMarvel : la suite de Shang-Chi aurait déjà une date de sortie

Shang-Chi et la légende des dix anneaux Ce fut l’une des premières les plus remarquables de l’univers cinématographique Marvel au cours de l’année écoulée, dans un calendrier rempli de titres qui ont une fois de plus captivé leurs fans. Le premier super-héros d’origine chinoise, joué par Simu Liu, a eu un grand impact auprès des téléspectateurs et c’est pourquoi il a reçu le feu vert pour une deuxième partie de son histoire. Quand pourrait-il arriver ?

Le film sorti en salles en septembre 2021, sous la direction de Destin Daniel Crettonracontait principalement les origines du personnage apparu dans les comics durant les années 70. Il suit son protagoniste, Shang Chi, fils d’un puissant criminel chinois qui a grandi dans un complexe isolé du reste du monde, s’entraînant aux arts martiaux et développant différentes compétences. Alors qu’il s’éloigne et pense l’avoir laissé derrière lui, il se retrouve entraîné dans la toile de la mystérieuse organisation des Dix Anneaux.

En plus du soutien qu’il a reçu des fans, le film a reçu de bonnes critiques de la presse et a atteint un montant brut de 432 millions de dollars dans le monde. Sa fin avait donné lieu à une suite finalement confirmée en décembre, dans une suite qui sera à nouveau réalisée par Destin Daniel Cretton, qui a aussi des séries télévisées en tête pour le service de streaming Disney+. « Nous sommes ravis d’étendre notre relation avec lui et nous avons hâte de commencer. »a déclaré Kevin Feige.

Lors de la dernière édition du Comic-Con de San Diego, les MCU présentait les prochaines sorties et une chronologie avec les titres de la phase 5 et une éventuelle phase 6. À l’époque, le fandom de la franchise se demandait pourquoi il n’y avait aucune mention de la suite de Shang Chimais la situation dans l’entreprise n’est pas tout à fait claire non plus, car au cours des dernières heures, un changement de date pour une bande Marvel a été annoncé, dont le titre est resté un mystère.

+Quand Shang-Chi 2 sortira-t-il ?

Passer en revue les sorties que l’univers cinématographique Marvel aura et qu’il y avait un espace entre les films Les quatre Fantastiques (6 novembre 2024) et Avengers : la dynastie Kang (2 mai 2025), l’utilisateur de Reddit MarvelStudiosSpoilers déclare que la suite de Shang Chi sortira le 14 février 2025entre ces projets, car cela pourrait avoir des ramifications majeures pour les aventures ultérieures des Avengers dans The Multiverse Saga.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂