Ethan Hawke dirigera sa fille Maya Hawke dans Wildcat

Ethan Hawke film à venir, Chat sauvage, se penche sur la vie de Flannery O’Connor. Mettant en vedette Maya Hawk en tant qu’O’Connor, il suivra ses luttes pour publier son premier roman et explorer des thèmes importants pour tous les artistes. Le film présente un casting impressionnant, dont Laura Linney, nominée aux Oscars, Philip Ettinger (Premier réformé), Raphaël Casal (Angle mort), Steve Zahn (Lotus blanc), Cooper Hoffmann (Pizza Réglisse), et plus.





Outre la réalisation et la production Chat sauvage, Ethan a co-écrit le scénario avec Shelby Gaines. Joe Goodman de Good Country Pictures produit également aux côtés de Ryan Hawke et Ethan Hawke de Under the Influence Productions ; Cory Pyke de Renovo Media Group ; Kevin Downes et Jon Erwin de Kingdom Story Company ; Eric Groth et David Kingland de Renovo Media Group ; avec Maya elle-même via Under The Influence Productions.

Maya Hawke est une actrice et productrice primée. Elle a joué dans de nombreux films et émissions de télévision, dont Le conte de la servante, Jeu des trôneset, plus récemment, l’émission à succès de Netflix, Choses étranges. Elle est apparue aux côtés de certaines des plus grandes stars d’Hollywood, dont Brad Pitt et Leonardo DiCaprio dans Il était une fois à HollywoodCate Blanchett et Kristen Wiig dans Où es-tu allé Bernadetteet Meryl Streep et Saoirse Ronan dans Petite femme.

En plus d’agir, Hawke s’est également aventuré dans la production de deux documentaires publiés par AppleTV+ ; Histoire des Beastie Boys et Avec des glaçons avec Bill Murray.

Le producteur David Kingland partage: « Ce projet a réuni une combinaison unique de acteurs et d’équipes pour partager la vie et les écrits de Flannery O’Connor avec les fans et les nouveaux publics. »





Le film présentera une nouvelle génération à Flannery O’Connor

Grâce au duo père/fille Hawke et Hawke à la tête du projet, une nouvelle génération sera exposée à un auteur prolifique. Fervente catholique de Géorgie, O’Connor a été invitée au prestigieux Iowa Writers’ Workshop et est devenue célèbre pour ses courts métrages de fiction décalés sur le sud des États-Unis et la foi. Bien qu’elle ait été en proie au lupus pendant une grande partie de sa vie, elle a reçu des éloges posthumes, dont le National Book Award, avant de mourir à 39 ans. Ses œuvres remarquables comprennent deux livres de nouvelles : Un homme bien est dur à trouver et Tout ce qui monte doit convergerainsi que le roman Sang sage.

Hawke dit qu’il espère pouvoir présenter à une nouvelle génération de cinéphiles le génie qu’était Flannery O’Connor.

« Maya travaille dur depuis des années pour monter ce projet, et nous sommes reconnaissants d’avoir l’opportunité de présenter à une nouvelle génération de cinéphiles le génie de Flannery O’Connor », a-t-il déclaré.