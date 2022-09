La signification profonde du coup de pied de grue de Daniel LaRusso à Terry Silver dans « Cobra Kai 5 »

La série « cobra kai” est devenu un énorme succès dans la plateforme netflixpiégeant à nouveau les amants de les films « Karaté Kid » et gagner de nouveaux adeptes dans cet univers, qui ont été ravis de toute l’histoire qui est présentée et attendent maintenant un sixième saison.

Et c’est que la cinquième partie de la production de Netflix nous a laissé la grande fermeture apparente de la rivalité de Daniel LaRusso entre Terry Silver avec l’une de ses plus grosses références à ce jour dans tous les épisodes déjà diffusés : le coup de pied de grue. Le méchant de la série a été arrêté et devra faire face à des accusations et maintenant il y a beaucoup d’attentes pour savoir ce qui arrive aux personnages principaux.

Cependant, cette énorme référence à la technique qui a été publiée dans le film de 1984 porte en elle une profonde signification cachée que beaucoup ne réalisaient pas, car la plupart croyaient seulement que c’était l’utilisation d’un coup de pied populaire qui Daniel il a appris quand il était jeune grâce au souvenir Miyagi.

C’est pourquoi, à cette occasion, nous allons vous expliquer ce que signifie tout ce coup de grue pour les personnages de la série télévisée, au-delà de la défaite de Terry Silver, selon une note préparée par le portail Screen rant.

Daniel LaRusso dans la saison 5 de « Cobra Kai » (Photo : Netflix)

LE COUP DE GRUE DANS LA SAISON 5 DE « COBRA KAI »

Dans les scènes finales de la cinquième saison, Terry Silver et Daniel LaRusso sont impliqués dans une bagarre. Le méchant s’empare d’un trophée pour frapper son adversaire, tandis que le héros de la série adopte une position classique pour s’attendre à attaquer : la grue.

Alors que Silver se rapprochait avec force pour frapper, Daniel procède à l’exécution de son coup de pied et fait tomber le méchant au sol.qui avant de s’évanouir a brisé une vitre qui se trouvait derrière lui.

C’est ainsi que Silver s’est retrouvé incapable de se défendre ou de fuir, pour être finalement arrêté par des membres de la police des États-Unis.

LA SIGNIFICATION DE CE COUP DE GRUE

Pour comprendre pourquoi ce coup de pied est si important pour mettre fin à la rivalité entre LaRusso et Silver, il est indispensable de remonter quelques années en arrière et ainsi se souvenir de ce qui s’est passé dans le film »Karaté Kid Partie III”.

Dans cette bande, Terry Silver a entraîné Daniel LaRusso pour un tournoi et a sous-estimé la technique que Miyagui lui avait enseignéeau point de le qualifier de merde.

Malgré ses paroles, Daniel a pu sortir vainqueur, même s’il n’a pas pu faire grand-chose pour lui montrer que le coup de pied de grue est une technique plus que pertinente et importante, jusqu’à cette partie de « Cobra Kai ».

Lorsqu’il est vaincu avec le coup de pied de la grue, il est démontré que Terry Silver avait tort quand il a sous-estimé cette technique et a dû ravaler ses mots.