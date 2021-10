Les fans choqués par le prix des billets pour les concerts d’Adele à Hyde Park

Bien sûr, Adele est l’une des plus grandes artistes du monde de la musique, et peut probablement vendre n’importe quel lieu qu’elle aime à n’importe quel prix, mais cela ne veut pas dire que ceux qui ne peuvent pas se permettre d’y aller ne sont pas un petit vexé.

Elle a annoncé qu’elle se produirait dans le cadre des concerts de l’heure d’été britannique à Hyde Park les deux premiers jours de juillet de l’année prochaine, et le prix est échelonné en fonction de l’endroit où vous pourrez vous tenir dans la salle, ainsi comme – vraisemblablement – le traitement que vous recevrez lorsque vous y serez.

Si vous souhaitez entrer dans la salle en premier, les billets d’entrée principale sont à 111,85 €, les billets Gold à 273,95 € et l’expérience VIP Diamond à 379,95 €.

Si vous souhaitez être encore plus exclusif, l’accès à la terrasse VIP vous coûtera 434,95 €, et les billets Ultimate Bar Diamond et Ultimate Terrace coûtent 579,95 €.