Ce que signifie la robe verte d’Alicent Hightower dans « La maison du dragon »

Dimanche dernier, le 18 septembre, la première du cinquième chapitre de la série « Maison du Dragon ». De cette façon, les spectateurs ont assisté aux célébrations du mariage du Princesse Rhaenyra Targaryen Oui Laenor Velaryon, ainsi que d’autres événements autour de la vie des protagonistes de la préquelle de « Game of Thrones ».

De plus, dans cet épisode de la production, nous avons également été surpris par l’arrivée impressionnante à l’événement de la reine Alicentdans une robe spectaculaire avec beaucoup plus de symbolisme qu’il n’y paraît à première vue.

Voulez-vous en savoir plus? Ensuite, découvrez ce que la robe verte de Haute tour d’Alicent montré sur la série HBO Max « Maison du Dragon ».

L’APPARITION D’ALICENT HIGHTOWER EN ROBE VERTE DANS « MAISON DU DRAGON »

Au cours du cinquième chapitre de « Maison du Dragon», intitulé « Nous éclairons le chemin »les festivités ont été célébrées pour le mariage de Rhaenyra Oui Laenor. C’est là où Alicent C’est le protagoniste d’une grande entrée dans la pièce principale.

En robe verte, beaucoup plus tard que prévu et interrompant le discours du Roi Viserys IAinsi la jeune femme arriva. La foule a alors été choquée par son apparence et la couleur de sa tenue.

Pour lui, Larys fort Il ne lui faut pas longtemps pour demander à son frère harwin: « Le phare de Hightower (Maison d’Alicent). Savez-vous de quelle couleur il brille lorsque Oldtown appelle ses bannières à la guerre ?”.

Effectivement, est la couleur verte. Ce qui semblerait indiquer que la reine, avec ses vêtements, appelle ses troupes à la guerre pour le trône.

L’entrée d’Alicent Hightower lors des célébrations de mariage de Rhaenyra et Laenor (Photo : HBO)

QUE SIGNIFIE LA ROBE VERTE D’ALICENT HIGHTOWER ?

les couleurs de la Maison Targaryen sont noirs et rouges, donc ceux-ci auraient été les plus appropriés à utiliser pour Haute tour d’Alicent au mariage de sa belle-fille. Cependant, étant donné qu’elle s’est sentie trompée par Rhaenyra Targaryen sur sa relation avec Démon et, plus tard, il a découvert son moment intime avec Être Cristonelle portait la robe verte comme un acte de défiance.

L’utilisation du vêtement signifie que la relation entre les deux ne s’améliorera pas à l’avenir, car la méfiance rend Alicent prendre une nouvelle position sur le pouvoir que vos enfants auront à l’avenir.

Jusqu’à présent, il avait soutenu Rhaenyra comme héritier de ViserysMalgré les protestations de son père Otto. Cependant, il est clair que cette position a changé après les événements récents et avec sa robe met en place la future guerre civile de Westeros.

Olivia Cooke dans le rôle d’Alicent Hightower dans « La maison du dragon ». L’utilisation de la couleur verte sera une constante pour la version adulte du personnage (Photo : HBO)

LA ROBE VERTE D’ALICENT HIGHTOWER DANS L’OEUVRE DE GEORGE RR MARTIN

Selon le travail « Feu et sang » de George RR Martinla couleur de l’armoire la tour implique leur protestation contre le gouvernement de Rhaenyra. Lors des célébrations du cinquième anniversaire de son mariage avec Viseryselle décide de porter une robe verte, tandis que la princesse portait une noire.

Cette élection fait que les partisans des deux partis décident de s’appeler selon ces couleurs. Ainsi, les partisans de Alicent sont considérés comme « Les Verts » et exiger la succession de Aegon II sur le trône de fer.

Les alliés de Rhaenyrad’autre part, sont connus comme « Les Noirs » et soutenir sa légitimité en tant qu’héritière. Ainsi, la rivalité entre les deux camps s’accroît jusqu’au début de la guerre. « La danse des dragons ».