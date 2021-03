La seule cosmonaute russe, Anna Kikina, inspire une poupée Barbie unique en son genre

La seule femme actuellement active dans le corps des cosmonautes de Russie possède désormais sa propre poupée Barbie unique en son genre.

Anna Kikina, devenue cosmonaute en 2012, fait partie des derniers modèles choisis pour la campagne «Vous pouvez être qui vous voulez» de Mattel, qui vise à inspirer les jeunes filles à exercer la profession de leur choix.

« La poupée la plus populaire au monde continue d’inspirer les filles à poursuivre leurs rêves les plus fous et montre clairement que chacune d’elles peut devenir qui elle veut! Barbie présente une poupée qui incarne l’image d’Anna Kikina, la seule femme du corps des cosmonautes de Roscosmos », A annoncé mardi 16 mars la société spatiale d’État russe.

La cosmonaute de Roscosmos Anna Kikina pose avec une poupée Barbie Mattel modelée à son image. La poupée unique en son genre vise à inspirer les jeunes filles à exercer les professions de leurs rêves. (Crédit d’image: Roscosmos)

La Barbie Anna Kikina a deux modèles: l’un portant une combinaison de vol bleue inspirée de la combinaison du cosmonaute portée pendant l’entraînement, et l’autre vêtu d’une version de la taille d’une poupée de la combinaison spatiale russe Orlan-MKS pour activités extravéhiculaires (EVA). Les deux tenues sont ornées de versions miniatures du même corps de cosmonaute et d’écussons Roscosmos portés par Kikina.

Kikina a réagi aux débuts de la poupée en partageant des souvenirs de sa propre enfance.

« Enfant, je ne rêvais pas de devenir astronaute, mais si j’avais une poupée Barbie cosmonaute, alors l’idée d’être [one] serait probablement venu à l’esprit « , a déclaré Kikina dans un communiqué publié par Roscosmos. » Le cosmonaute Barbie, à sa manière, ne représente pas seulement la profession auprès des enfants, mais indique également clairement que tous ceux qui la voient et définissent leurs intentions a donc une chance de devenir cosmonaute. «

« Ce n’est pas que toutes les filles jouant avec une telle Barbie voudront devenir cosmonaute. Le plus important est qu’elles savent qu’elles ont le choix – elles ont le droit de choisir n’importe quelle profession qu’elles aiment », dit-elle.

Ingénieur de 36 ans diplômé avec distinction de l’Académie d’État de Novossibirsk pour l’ingénierie des transports par eau (aujourd’hui l’Université d’État de Sibérie des transports par eau), Kikina n’est que la quatrième femme russe à être sélectionnée pour voler dans l’espace. Elle devrait lancer sa première mission, un vol vers la Station spatiale internationale, en 2022.

« Aujourd’hui, Anna est un modèle pour beaucoup », a déclaré Roscosmos. « Elle est à la fois forte et féminine, audacieuse et douce, sage et dotée d’un excellent sens de l’humour – une personnalité brillante dans laquelle professionnalisme et chaleur se marient harmonieusement. »

La nouvelle poupée Barbie « Vous pouvez être qui vous voulez » de Mattel est conçue d’après la cosmonaute russe Anna Kikina. (Crédit d’image: Roscosmos)

À l’instar des autres poupées Barbie de la campagne «Vous pouvez être qui vous voulez» de Mattel et des programmes de sensibilisation similaires à travers le monde, la poupée Kikina n’est pas conçue pour être vendue au public. Au lieu de cela, la poupée de cosmonaute sera offerte pour célébrer les 60 ans qui se sont écoulés depuis le lancement de Youri Gagarine, le premier cosmonaute, en avril 1961.

« Il ne sera pas mis en vente », a écrit le cosmonaute de Roscosmos Oleg Artemyev sur la plateforme de messagerie Telegram. « Il peut être remporté lors d’un concours en l’honneur du 60e anniversaire du premier vol en équipage dans l’espace. »

Aucun autre détail sur le concours n’a été donné.

La poupée Anna Kikina rapproche le rôle de Barbie en tant qu’exploratrice spatiale. La première tenue d’astronaute Barbie, la « Barbie Miss Astronaut » de 1965, aurait été inspirée par la cosmonaute Valentina Terechkova, devenant la première femme au monde à voler dans l’espace deux ans plus tôt.

Dans les décennies qui ont suivi, les poupées Barbie ont été lancées avec une combinaison spatiale rose vif (« Astronaut Barbie » en 1985), pour célébrer le premier atterrissage sur la lune (« Astronaut Barbie Career Collection Special Edition » en 1994), en tant que stagiaire du Space Camp ( « Space Camp Barbie » en 1998 et 2008) et en tant que première femme sur Mars (« Mars Explorer Barbie » en 2013). Plus récemment, Barbie était vêtue d’une tenue inspirée de la combinaison spatiale russe Sokol pour une ligne célébrant les six dernières décennies de poupées de carrière (« 60th Anniversary Astronaut » en 2019) et la collection actuelle de poupées Barbie « Space Discovery ».

Semblable à la poupée Anna Kikina, Mattel a également collaboré avec l’Agence spatiale européenne (ESA) pour fabriquer deux poupées Barbie uniques en leur genre inspirées de l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti en 2017. Deux ans plus tard, Mattel a produit pour la vente une poupée en sa série Barbie Inspiring Women en l’honneur de Sally Ride, la première femme américaine à se lancer dans l’espace.

