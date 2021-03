Zack Snyder explique l’interruption du développement de « The Fountainhead »

Ce week-end sera l’un des plus importants de la course de Zack SnyderAprès trois ans de pression médiatique de ses fans et des membres de la distribution eux-mêmes, la vision complète que le cinéaste avait envisagée pour « Ligue de justice», Un film tristement célèbre créé en 2017 avec une coupe de Joss Whedon lorsque le cinéaste a quitté le projet pour des raisons personnelles.

Alors que les fans de la franchise attendent avec impatience et que les membres de la presse qui ont vu son film se sont prononcés avec des critiques positives, il y a eu un regain d’intérêt des médias pour savoir quelle sera la prochaine étape de la carrière de Snyder en tant que réalisateur.

En plus de la prochaine première de « Armée des morts » dans NetflixOn sait que le cinéaste a encore quelques projets personnels dans sa manche qui sont restés en développement au fil des ans. L’un d’eux serait une adaptation de « La tête de fontaine», Roman de l’écrivain objectiviste d’origine russe Ayn rand.

Snyder Il a expliqué dans une récente interview avec le New York Times que ce projet, pour le moment, ne fait pas partie de ses plans immédiats. L’une des raisons serait la ferveur politique que possède l’histoire originale. « Source en ce moment, c’est au coin de la rue, et je ne sais pas comment ce film sera fait, du moins pas pour le moment. »

Le roman a été publié en 1943. Il suit l’histoire de Howard Roark, un architecte qui lutte contre la conformité du monde architectural de l’époque. Bien que ce soit une histoire assez linéaire, elle a une forte charge politique qui cherche à se présenter comme une allégorie de l’individualisme sur la pensée collective dans un contexte sociopolitique.

« Nous avons besoin d’un pays moins divisé et d’un gouvernement légèrement plus libéral pour faire ce film, afin que les gens ne réagissent pas d’une certaine manière », a-t-il expliqué. Snyder. Lorsqu’on lui a demandé si le projet contenait un « mauvais ton » dans l’environnement politique actuel, le réalisateur a répondu: « Je ne pense pas, mais on verra, je ne suis pas pressé. »

Snyder a maintenu le projet en attente depuis 2016, date à laquelle son développement a été annoncé. Selon les informations fournies par Le journaliste hollywoodien à l’époque, l’idée était de travailler avec le script original qui Ayn rand a écrit pour l’adaptation sortie en 1949.