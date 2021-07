La série limitée Val-Zod Superman de Michael B. Jordan en développement chez HBO Max ?

Michael B. Jordan serait en train de développer un Superman projet pour HBO Max distinct du redémarrage du film qui est déjà en préparation chez Warner Bros. Collider rapporte que Jordan et sa société de production Outlier Society travaillent avec le streamer sur un nouveau projet centré sur l’incarnation de Superman à Val-Zod. On ne sait pas si ce projet est destiné à être un film ou une série limitée, et le plan est que Jordan produise et éventuellement joue le rôle principal.

ce n’est pas pareil Superman redémarrage qui a déjà été annoncé avec JJ Abrams produit via Bad Robot. Ce film présenterait également un Black Superman en direct avec une version réinventée de Kal-El/Clark Kent. Ta-Nehisi Coates écrit le scénario du film et un réalisateur n’a pas encore été annoncé. Jordan a précédemment nié toute implication dans le nouveau redémarrage d’Abrams après des rumeurs selon lesquelles il jouerait Kal-El.

« Ça vaudra le coup d’être vérifié » Michael B. Jordan a déclaré à THR en avril. « C’est intelligent que DC demande à Ta-Nehisi d’aller de l’avant et d’adapter ce projet. Je suis flatté que les gens m’aient dans cette conversation. C’est certainement un compliment, mais je regarde juste celui-ci. »

Dans une interview séparée sur la chaîne YouTube Les prises de Jake, l’acteur a ajouté: « J’apprécie les gens qui pensent de moi de cette manière pour ces rôles. Je n’ai vraiment rien de plus à donner à ce sujet, à part que c’est juste flatteur et je l’apprécie … Quiconque ils obtiennent, ou si ça se passe comme ça, je pense que ce sera une chose intéressante à voir. »

Les fans d’Henry Cavill peuvent également apprécier que le pitch rapporté par Jordan pour le projet HBO Max l’amènerait en tant que Val-Zod plutôt que de redémarrer Clark Kent. Potentiellement, si le projet de Jordan se déroule dans le DCEU, Cavill pourrait même faire une apparition spéciale en tant que Kal-El. Mais il est tout aussi possible que ce soit une histoire DC autonome, quelque chose dont Warner Bros. a découvert la valeur ces dernières années.

Jordan n’était apparemment pas intéressé à jouer une version noire de Clark Kent, ce qui pourrait être la raison pour laquelle il n’est pas intéressé par le redémarrage du film. Selon Jamie Broadnax de Black Girl Nerds, » Jordan n’a pas voulu engager des conversations sur la maîtrise de la race Kal-El pour les mêmes raisons que de nombreux fans repoussent la version actuelle réinventée par Warner Bros. de Clark Kent, mais qu’il serait intéressé à participer à un projet Black Superman centré sur l’histoire de Val-Zod. »

Pendant ce temps, Jordan travaillera avec Warner Bros. sur au moins un autre projet de super-héros. Il produit un Choc statique film aux côtés de Reginald Hudlin avec Outlier Society servant de studio de production. Randy McKinnon a été embauché pour écrire le film en mars, bien qu’un réalisateur n’ait pas encore été nommé. La date de sortie du projet n’a pas encore été fixée par le studio.

De plus, Jordan se prépare à faire ses débuts de réalisateur avec Credo III qui le verra également reprendre le rôle d’Adonis Creed. Ce film sortira le 23 novembre 2022. Cette nouvelle nous vient de Collider.

Sujets : Superman