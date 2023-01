« Vikings : Valhalla », aura-t-il une saison 3 sur Netflix ?

La deuxième saison de « Vikings : Valhalla » Il n’est sorti que le 12 janvier 2023, mais les fans du Drame historique de Netflix et les utilisateurs de la plate-forme de streaming populaire demandent déjà un troisième versement qui résout les questions laissées par les derniers chapitres.

Les huit premiers épisodes de la série canado-irlandaise créée par Jeb Stuart se déroulent plus de 100 ans après les derniers événements de « Vikings » et suivent une nouvelle génération de héros légendaires tentant de forger leur destin et de changer l’histoire.

Alors que dans le deuxième volet de « Vikings : Walhalla», Freydis, Leif et Harald sont aux prises avec des ennemis anciens et nouveaux alors qu’ils voyagent aux confins du monde à la recherche de pouvoir et de mondes à conquérir. Ensuite, Y aura-t-il une troisième saison ?

« VIKINGS : VALHALLA », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

la reponse courte est oui. La fiction mettant en vedette Sam Corlett, Frida Gustavsson et Leo Suter a reçu une commande de 24 épisodes en novembre 2019, elle était donc conçue comme une série de trois saisons de huit épisodes chacune.

Dans une conversation avec Collider, le showrunner Jeb Stuart a noté que la commande multi-épisodes pour «Vikings : Walhalla» lui a permis de tracer les arcs épiques de l’histoire au fil des saisons.

« Je savais ce qu’allait être la saison 3 [desde el principio]« , il expliqua. « Je savais où la saison 3 allait être à cause de ce changement de culture, je savais que nous devions enfin arriver au Nouveau Monde”.

De son côté, Leo Suter, qui interprète Harald Sigurdsson, a déclaré : «Cela a été très utile pour nous, en tant qu’acteurs, d’avoir une vue d’ensemble de ce à quoi cette série va ressembler et où ces personnages vont aller. Ça veut dire que parfois il ne faut pas se précipiter pour y arriver parce qu’il y a du temps, beaucoup de temps.”.

En outre, Stuart a admis qu’il adorerait faire une deuxième trilogie qui conduirait à « Vikings : Walhalla» jusqu’à la saison 6. « J’espère que nous aurons la chance de terminer ce voyage, mais j’ai l’impression que un, deux et trois sont autonomes, tous bons comme ça.”.

« Je suis heureux. Je suis un gars heureux. Je raconte une très belle histoire avec beaucoup d’action et de grands personnages, et un casting avec qui j’adore travailler et une équipe. De quoi puis-je me plaindre ?« , il ajouta.