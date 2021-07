Demon Slayer : On vous dit où regarder la deuxième saison

Après sa première en juillet 2019 au Japon, l’adaptation animée de « Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba » est devenue l’une des séries animées les plus populaires de ces dernières années, ainsi que l’une des franchises orientales les plus populaires aujourd’hui rentables, donc leurs fans s’inquiètent déjà de l’arrivée de sa deuxième saison.

On sait que les aventures de Tanjiro et compagnie reprendront en 2021, bien qu’il y ait une grande tension au sein de la communauté des fans, car le studio Ufotable n’a pas encore présenté de date précise pour sa première.

En attendant l’arrivée de la deuxième saison de « Demon Slayer », Funimation, distributeur d’anime basé aux Etats-Unis, a récemment confirmé que les nouveaux épisodes de la série feront partie de son catalogue cette année, donc la communauté de fans va ne pas avoir à prolonger leur attente trop longtemps.

L’arrivée de la nouvelle saison de « Demon Slayer : Kimetsu No Yaiba » chez Funimation n’a surpris personne, car la plateforme a mis la première saison de la série à son catalogue, en plus d’y présenter « Mugen Train » en franchise de bande. qui sert de lien entre les deux saisons.

« Demon Slayer: Mugen Train » a réussi à devenir un véritable phénomène culturel qui a balayé le box-office japonais et les autres pays où il est sorti, devenant le film d’animation le plus rentable de tous les temps, arrachant le titre de « The Journey of Chihiro » par Studio Ghibli après 19 ans de souveraineté.

« Demon Slayer » présentera dans sa deuxième saison l’arc narratif du « Divertissement District » après les événements mentionnés dans « Mugen Train ». La série présente l’équipe créative d’origine, mettant en vedette le réalisateur d’animation Haruo Sotozaki, le concepteur de personnages Akira Matsushima et la distribution vocale originale.