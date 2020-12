Le petit ami de Malia Obama: qui est Rory Farquharson?

Nous avons vu les filles d’Obama grandir sous nos yeux.

De l’ancien président Obama en campagne, à la victoire des deux élections, en passant par le départ de la Maison Blanche en 2017, Sasha et Malia Obama ont été sous les projecteurs pendant une grande partie de leur vie.

Mais maintenant qu’ils ne sont plus les premiers enfants, ils ont la possibilité de mener une vie assez normale.

Tel est le cas de Malia Obama en particulier. Depuis qu’elle a obtenu son diplôme d’études secondaires, elle fréquente l’Université de Harvard. Mais elle a également eu une romance dans le processus!

Lors d’une interview sur un épisode récent de Le Bill Simmons podcast, l’ancien président Barack Obama a révélé que le petit ami de Maila, Rory Farquharson, avait été mis en quarantaine avec la famille au début de la pandémie et que la facture d’épicerie de la famille avait augmenté d’environ 30% en conséquence.

Qui est le petit ami de Malia Obama, Rory Farquharson?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Rory Farurharson, y compris des détails sur sa relation avec Malia.

Il est anglais.

Et qui n’aime pas un Anglais? Il semble naturel que l’ancienne première fille soit traitée comme une princesse.

C’est un joueur de rugby.

Farquharson a fréquenté la Rugby School, une institution prestigieuse en Angleterre qui facture 35 000 € par an. Parlez de dépenser un joli centime! Il a été «directeur de l’école» de 2015 à 2016, et a également été le fondateur du club de chimie de l’école.

Encore mieux? Les camarades de classe se souviennent qu’il était une bonne prise et qu’il était populaire. Seul le meilleur pour Malia!

Sa famille est riche.

Je veux dire, ils doivent l’être, étant donné que les frais de scolarité pour Harvard dépassent 60 000 € par an! Son père, Charles, est le directeur général d’Insight Investment Management Limited, et sa mère, Catherine, est comptable. La famille vit dans une maison de six chambres d’une valeur de 1,6 million de livres sterling.

Ils se sont rencontrés à l’école.

Les deux se fréquentent depuis l’automne 2017, où ils se sont rencontrés à Harvard. Farquharson a commencé ses études en 2016, Malia commençant ses études l’année suivante, et il semble qu’ils se soient vraiment bien entendus après leur rencontre.

Il doit aussi plaire aux Obama que le petit ami de leur fille veuille devenir avocat, vu que les deux parents ont fréquenté des écoles de droit prestigieuses.

Il semble s’entendre avec sa famille.

En 2016, Barack Obama a déclaré à une station de radio qu’il était «détendu» à propos de ses rencontres avec ses enfants.

Et il doit tout à Michelle parce qu’elle est «un excellent exemple de la façon dont elle se porte, de son estime de soi, ne dépendant pas des garçons pour valider votre apparence ou ne vous laissant pas juger par autre chose que votre caractère et votre intelligence.

Farquharson a également commencé à fréquenter Michelle et Sasha plus tôt dans sa relation avec Malia, ce qui est toujours un bon signe!

La famille a assisté à un concert de Beyonce à Paris, où Rory, Malia, Sasha et Michelle se sont levées et ont dansé sur la musique.

Michelle approuve-t-elle? Seul le temps le dira, mais il semble que cela ne le dérange pas de passer du temps avec l’ancienne première famille.

Il n’a pas de réseaux sociaux.

Depuis qu’il sort avec une personnalité aussi publique, il a supprimé tous ses comptes de médias sociaux. C’est certainement la meilleure façon de garder votre relation privée, non?

Il a des liens avec la famille royale britannique.

Il s’avère que Farquharson est le deuxième cousin d’Andrew Farquharson, qui a travaillé aux côtés de la reine en tant que courtisan, puis son maître adjoint de la maison au palais de Buckingham.

La reine Elizabeth II l’a également fait membre de son propre ordre de chevalerie!

Barack Obama a révélé que Farquharson s’était mis en quarantaine avec la famille pendant les premiers jours de la pandémie.

Sur une epsiode de Le Bill Simmons Podcast, Barack Obama a révélé qu’il avait laissé le petit ami de Malia se mettre en quarantaine avec la famille pendant les premiers jours de la pandémie de coronavirus en cours, le qualifiant de «jeune homme merveilleux».

« Il y avait toute cette affaire de visa, il avait un travail créé, et nous l’avons donc accueilli », a révélé Obama, ajoutant: « Et je ne voulais pas l’aimer, mais c’est un bon gamin. »

L’un des effets secondaires de l’accueil du petit ami de Malia, cependant, est que la facture d’épicerie d’Obama est montée en flèche.

« La seule chose que vous découvrez… [is] les jeunes hommes mangent », a déclaré Obama. «C’est bizarre de les voir consommer de la nourriture. Et ma facture d’épicerie a augmenté d’environ 30%. »

On dirait que les choses vont bien pour le couple!