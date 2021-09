La série Chucky obtient une nouvelle affiche de tueur avant la première d’octobre

Chucky a une nouvelle affiche avant les débuts du mois prochain sur le petit écran. Développé par Un jeu d’enfant créateur Don Mancini, la nouvelle série est une continuation directe de la chronologie de la série de films originale qui a culminé avec 2017 Culte de Chucky. Comme on le voit sur l’affiche, une nouvelle distribution de jeunes acteurs sera au cœur de l’histoire, mais la poupée tueuse que nous connaissons et aimons tous reviendra avec d’autres originaux Un jeu d’enfant étoiles.

Don Mancini est scénariste de la série de films depuis l’original de 1989 et a réalisé les trois derniers films, sans compter le remake sans lien de 2019. Également créateur de la série Chucky, Mancini est également l’auteur de l’adaptation de la série. Il a également produit avec David Kirschner, Nick Antosca, Harley Peyton et Alex Hedlund.

Bien sûr, Brad Dourif est de retour en tant que voix de Chucky, reprenant le rôle qu’il joue depuis le premier film. Certaines des autres stars de la franchise de cinéma originale à revenir incluront Jennifer Tilly dans le rôle de Tiffany, Fiona Dourif dans le rôle de Nica, Alex Vincent dans le rôle d’Andy Barclay et Christine Elise dans le rôle de Kyle. La nouvelle distribution comprend Zackary Arthur, Teo Briones, Alyvia Alyn Lind, Lexa Doig, Barbara Alyn Woods et Devon Sawa.

L’officiel Chucky synopsis : « Dans le nouveau Chucky série télévisée, une ville américaine idyllique est plongée dans le chaos après qu’une poupée « Good Guy » d’époque est apparue lors d’une vente de garage en banlieue. Bientôt, tout le monde doit faire face à une série de meurtres horribles qui commencent à exposer les hypocrisies profondes et les secrets cachés de la ville. Pendant ce temps, des amis et des ennemis du passé de Chucky reviennent dans son monde et menacent d’exposer la vérité derrière ses origines mystérieuses en tant qu’enfant apparemment ordinaire qui est en quelque sorte devenu ce monstre notoire. »

« L’une des choses dont nous sommes fiers, et je pense qui rend notre franchise singulière, est que nous avons créé un récit relativement cohérent et cohérent au cours de 33 ans et sept films et maintenant huit épisodes de télévision », a déclaré Mancini à propos de la continuité du nouveau spectacle, par EW. « Je pense que c’est l’une des choses que nos fans aiment dans le Chucky la franchise. j’ai délibérément terminé Culte de Chucky sur une série de cliffhangers, des cliffhangers majeurs, car je savais qu’une série télévisée serait l’endroit idéal pour s’adapter à l’exploration des ramifications. Nous commençons donc la série en présentant notre nouvelle histoire, notre nouveau milieu, puis nous commençons à intégrer les personnages vétérans dans l’histoire, et tout se met en place pour une grande confrontation. »

Compte tenu de la description de l’intrigue, il ne semble pas que regarder la précédente Chucky les films sont une nécessité absolue avant la série télévisée. C’est un plus pour une nouvelle génération potentielle de fans qui pourrait être présentée à la franchise lorsque la nouvelle émission fera ses débuts le mois prochain. Malgré tout, compte tenu de tous les œufs de Pâques et des personnages de retour, les fans de longue date apprécieront certainement la série le mieux possible.

Chucky sera présenté en première sur USA Network et Syfy le 12 octobre 2021. Le tournage s’est terminé le mois dernier à Toronto après que la série a commencé à tourner des caméras en mars.

