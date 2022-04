Ils confirment si Walter White et Jesse Pinkman apparaîtront dans la sixième et dernière saison de Better Call Saul

Netflix

Quelques jours après la diffusion des derniers épisodes de l’une des séries les plus acclamées de ces dernières années, une nouvelle importante est arrivée que les fans devraient savoir.

© AMCIls confirment si Walter White et Jesse Pinkman apparaîtront dans la sixième et dernière saison de Better Call Saul.

Il manque de moins en moins pour la première de la sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul, répertoriée comme l’une des meilleures séries de ces derniers temps. Les fans aux États-Unis pourront le voir via l’écran AMC, tandis que dans le reste du monde, il sera vu via le service de streaming. Netflix. Étant un spin-off direct de Breaking Badon a beaucoup parlé d’éventuelles camées de Walter White et Jesse Pinkman.

Il y a quelques jours, la bande-annonce finale des derniers chapitres est arrivée, où ils prévoyaient que la tension ne cesse de croître chez les personnages principaux. Le synopsis révélé était le suivant: « Du cartel au palais de justice et d’Albuquerque à Omaha, la saison 6 suit Jimmy, Saul et Gene, ainsi que la relation complexe du personnage d’Odenkirk avec Kim Wexler (Rhea Seehorn), qui se retrouve au milieu de sa propre crise existentielle. Pendant ce temps, Mike (Jonathan Banks), Gus (Giancarlo Esposito), Nacho (Michael Mando) et Lalo (Tony Dalton) sont piégés dans un jeu du chat et de la souris aux enjeux mortels ».

+ Walter White et Jessen Pinkman seront-ils dans Better Call Saul 6 ?

Les premières rumeurs sur les camées sont venues avant la sortie de la saison 5, où les temps entre la série et Breaking Bad ils devenaient de plus en plus courts, il a donc été estimé qu’ils pourraient partager la même chronologie, bien qu’ils n’apparaissent pas à la fin. Pour le sixième volet, les responsables étaient samedi soir au PaleyFest LA dans un panel, où le co-créateur de l’émission, Peter Gould, a finalement a confirmé que Bryan Cranston et Aaron Paul apparaîtront comme leurs personnages respectifs. Et il y a déjà une première photo d’eux !

« Je ne veux pas gâcher les choses pour le public, mais je dirai que la première question que nous nous sommes posée lorsque nous avons commencé la série était : ‘Allons-nous voir Walt et Jesse dans la série ?’ Au lieu d’éluder, je dirai simplement oui. », étaient les mots de Gould pour confirmer les personnages. Bien que, bien sûr, il n’ait pas précisé quand ils apparaîtront ni leur importance : « Comment ou les circonstances ou quoi que ce soit, vous devrez le découvrir par vous-même, mais je dois dire que c’est l’une des nombreuses choses que je pense que vous découvrirez cette saison. ».

Rappelons-nous que les fans ont déjà revu Walter et Jesse dans le film Le chemin Netflix, où la dernière étape du jeune homme après son évasion a été racontée. La sixième et dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saul sera disponible sur Netflix à partir du lundi 18 avril prochainmais il faut souligner qu’un épisode par semaine arrivera, comme ils le font depuis le début, et ainsi ils concluront l’histoire de l’avocat le plus aimé de la télévision.

