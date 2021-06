« Lucifer », explication de sa « transformation »

Dans le dernier chapitre de la cinquième saison de « Lucifer», Le roi des enfers et son frère jumeau affrontent la mort pour éviter une bataille entre anges et démons, cependant, ce dernier survient après la mort de Chloé aux mains de Michael.

Lucifer refuse de perdre sa bien-aimée, alors il décide d’aller au paradis, même si cela signifie sa mort. Lorsqu’il trouve le détective, il lui tend la bague et, avant de se transformer en cendres, lui dit qu’il l’aime.

Chloé revient sur Terre et s’en prend à Michael. Avant de pouvoir l’assassiner, Lucifer apparaît, prend l’épée flamboyante, mais au lieu de tuer son frère, il coupe simplement ses ailes et lui donne une autre chance. En fin de compte, Lucifer devient dieu.

Lucifer et Michael se sont affrontés pour devenir dieu (Photo: Netflix)

Sur le retour miraculeux de Lucifer Le showrunner Ildy Modrovich a déclaré à ET: «Toute notre émission consiste vraiment à explorer l’estime de soi et la façon dont nous nous sentons et à assumer la responsabilité de nos actions. Et à ce moment-là, même si nous savons que nous avons toujours su que Lucifer aime Chloé, il l’a non seulement dit, mais l’a montré de la manière la plus désintéressée possible. Il était prêt à se sacrifier pour quelqu’un d’autre. Je n’ai jamais fait ça à ce niveau auparavant. Et donc, à ce moment-là, il se sentit complètement digne. Et c’était la première fois qu’il se sentait complètement digne. Et c’est pourquoi il méritait d’être au paradis.

Pendant ce temps, Joe Henderson a expliqué à TVLine qu’il ne s’agissait pas d’obtenir le pouvoir de Dieu, en outre, il a annoncé que la question serait abordée plus en détail dans la sixième saison de la série. Netflix. «Nous sommes entrés là-dedans dans la saison 6, mais nous pouvons vous dire que son retour ne consiste pas à gagner le pouvoir de Dieu. Il s’agit plus de la réalisation de soi, qui est le thème de notre émission. Lucifer a été banni du ciel, donc s’il y montait un jour, ils l’incendieraient, mais comme une grande partie de notre émission vous le dit, les anges s’actualisent. «

«Nous sommes souvent notre pire ennemi, Lucifer était-il en feu parce que Dieu l’a banni? Ou parce que Lucifer ne se sentait pas digne? Alors il a finalement dit à Chloé qu’il l’aimait, qu’il se sentait enfin digne… »ajouta-t-il.

Chloé a été tuée par Michael et au paradis, elle a vu son père (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 6 DE «LUCIFER»?

La fin de la cinquième saison a laissé de nombreuses questions, mais pour l’instant, Joe Henderson a avancé: «Je pense que le défi de notre programme est que Lucifer Il essaie toujours de gérer ses propres insécurités et d’être à la hauteur de ses propres attentes et des attentes des gens autour de lui. Et je pense que quelque chose comme ça, quelque chose comme faire face à l’idée de devenir Dieu, est certainement quelque chose qu’il n’admettrait pas lui ferait peur, mais lui ferait probablement peur comme un fou. Cela ressemble donc à quelque chose que nous jouerions certainement en haut de la saison. «

De plus, lorsqu’on leur a demandé si le dernier versement inclurait un saut dans le temps similaire à la saison précédente, ils l’ont tous deux confirmé, mais n’ont pas révélé le moment exact où cela se produirait. « Nous n’allons pas sauter aussi loin », a déclaré Henderson à ET.

Concernant Dieu (Dennis Haysbert) a expliqué: «Il est dans une dimension complètement différente. Dieu est maintenant dans une dimension complètement différente et isolé du monde. Alors je vais m’arrêter là. «

Alors, que va-t-il se passer maintenant qu’il est Dieu? Comment cela affectera-t-il votre relation avec Chloé? Michael restera-t-il vraiment cool? Qu’arrivera-t-il à Maze et Eva? Le bébé d’Amenadiel se transformera-t-il en ange?