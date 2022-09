La série brute de Netflix avec seulement 6 épisodes qui est un phénomène absolu

in

Action, suspense et beaucoup d’adrénaline dans la nouvelle série policière de Netflix. Ici, nous vous disons pourquoi vous ne devriez pas le manquer.

Qui oserait dire ça Netflix n’est pas le grand leader du streaming ? Oui, il est vrai qu’en raison de sa croissance et de l’essor de cette industrie, au fil des années, d’autres plateformes telles que HBOMax, Disney+ Soit Première vidéomais la société fondée par Roseau Hastings Il continue d’être celui qui compte le plus d’abonnés au monde, malgré l’annulation de séries à plusieurs reprises.

Cependant, ce n’est pas le moment de parler d’émissions terminées, mais d’une nouvelle série qui a retenu l’attention du public en ce moment même. Dans spoilers On va vous dire de quoi parle l’histoire et pourquoi il ne faut pas la rater, si vous aimez les séries policières un peu crues, bien sûr.

+Ludik, la série qui capte l’attention des abonnés Netflix

S’il y a quelque chose d’intéressant à propos de Netflix, c’est la diversité apportée à l’origine de ses productions. Ludik, la série policière qui est aujourd’hui un succès complet, ne fait pas exception. Est-ce que ce spectacle vient au catalogue de Afrique du Sud et est créé par Paul achète Oui Annemarie van Basten, qui dirigent également certains des chapitres. Ian Gabriel et Harold Holscher Ian font également partie du casting du réalisateur.

De quoi parle Ludik ?

La série suit la vie d’un homme d’affaires multimillionnaire dans l’industrie du meuble qui doit sauver un membre de sa famille qui vient d’être kidnappé. Pour tenter de le secourir, l’homme se plonge dans une activité de contrebande de diamants, qui cache en fait le commerce des armes. Ci-dessus, mention a été faite de l’origine de Ludik et, dans ce sens, il est important de souligner qu’il est la première série parlée en afrikaans dans tout le catalogue Netflix.

Le casting complet appartient à ce pays et est dirigé par Arnold Voslooqui te ressemble sûrement Diamant de sang et des deux premiers films de La momieProtagonisée par brendan fraser. Dans ces films, Vosloo a joué le méchant Imhotep. Ludik Il présente également des performances de Lea Vivier, Sean Michael, Rob van Vuuren, Jandre le Roux, Diaan Lawrenson, Zane Meas et Tshamano Sebe.

Concrètement, si vous cherchez beaucoup d’action, de suspense et d’adrénaline dans ce show, nul doute que vous le trouverez. Ludik est peut-être aussi grossier, mais c’est un fait que vous ne regretterez pas de le voir car à chaque chapitre il parvient à construire un sillage et une ambiance sombre et intrigante presque irrésistible à la fois.

En revanche, les utilisateurs de Netflix qui s’intéressent aux séries plutôt courtes ou avec peu d’épisodes, c’est le cas. La série disponible en Amérique latine à partir du 26 août est divisée en 6 épisodes d’une heure.

+ J’ai déjà vu Ludik, quelles autres séries similaires puis-je regarder sur Netflix ?

Si vous avez déjà terminé le marathon correspondant avec Ludikne vous inquiétez pas, car en fait, il existe d’autres productions avec des intrigues narratives similaires sur Netflix qui pourraient vous intéresser et vous accrocher immédiatement :

