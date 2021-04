Fleetwood Mac va «  dire au revoir gracieusement  », selon le fondateur

En abordant l’avenir de ‘Fleetwood Mac’, le fondateur et batteur Mick Fleetwood note que le groupe de rock légendaire finira par trouver « une façon gracieuse de dire au revoir », mettant ainsi fin à leur relation avec la scène.

Desde su formación en 1967, la banda ha presentado una tumultuosa historia debido a las fricciones entre sus integrantes, en especial con el cantante y guitarrista Lindsey Buckingham, quien habría sido despedido en 2018. En ese entonces, Fleetwood habría negado toda posibilidad de su regreso dans un futur.

Après le départ de Buckingham, Tom Petty et le membre de Heartbreakers Mike Campbell et le guitariste de Crowded House Neil Finn prendraient leur place pendant les tournées du groupe. Cependant, Mick Fleetwood aurait redonné espoir à ses fans en annonçant le mois dernier que lui et les autres membres du groupe auraient réussi à se réconcilier avec Buckingham.

Lors d’une récente conversation avec le Times, Fleetwood affirme avoir apprécié renouer avec son collègue, qui a maintenu une position ouverte et amicale pendant leur entretien, confirmant qu’ils avaient tous les deux réussi à être honnêtes sur qui ils sont et comment ils sont arrivés au point où ils sont comme musiciens.

Des choses étranges peuvent arriver. Je considère Fleetwood Mac comme une grande famille. Tout le monde joue un rôle important dans notre histoire, même quelqu’un comme Bob Welch (le guitariste du groupe dans les années 70), qui était énorme et est parfois oublié », a commenté le musicien.

La position de Lindsey chez Fleetwood Mac, pour des raisons évidentes, ne sera jamais oubliée, comme elle ne devrait jamais l’être.

Fleetwood note qu’il aime penser à l’idée d’une réunion, tant que cela respecte les positions que Finn et Campbell ont maintenant, et bien que le retour de Buckingham ne soit pas définitif, Fleetwood espère jouer encore une fois lorsque la pandémie marche. un moyen.

«Dans l’histoire de Fleetwood Mac, la dernière tournée n’était pas prévue pour être la dernière. Si cela était clair, et que je pourrais, j’espère trouver une manière gracieuse de dire au revoir. Car une chose que nous avons tous apprise avec Fleetwood Mac, c’est qu’il n’y a pas d’absolu », conclut le musicien.