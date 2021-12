PS Plus en décembre 2021 : La fuite s’avère vraie – Ces 3 jeux attendent les membres

Sony Consoles Playstation 5 - Ps5

Sony Playstation Ps5 (versione disco)Console-1 contrôleur-Câble HDMI-Câble USB - Câble d'alimentation-825 Go SSD. Profitez d'un chargement ultra-rapide avec un SSD ultra-haut débit, d'un engagement encore plus grand avec la prise en charge du retour haptique, des déclencheurs adaptatifs et de l'audio 3D, et découvrez une nouvelle génération de jeux PlayStation incroyables Laissez-vous surprendre par les graphismes incroyables et essayez les nouvelles fonctionnalités de PS5. Vivez une expérience de jeu plus approfondie avec la prise en charge de la rétroaction tactile, des déclencheurs adaptatifs et de la technologie audio 3D Jusqu'à 120 FPS avec sortie 120 Hz-profitez d'un gameplay fluide avec une fréquence d'images élevée jusqu'à 120 FPS pour les jeux compatibles, avec la prise en charge de la sortie 120 Hz sur écran 4K Déclencheurs adaptatifs: découvrez les déclencheurs adaptatifs engageants et leurs niveaux de résistance dynamique qui simulent l'impact physique de vos actions de jeu dans certains titres PS5 . Ray Tracing-plongez dans des mondes qui offrent un niveau de réalisme sans précédent, avec chaque faisceau de lumière simulé individuellement, créant des effets d'ombre et de réflexion ultra-réalistes sur les jeux PS5 compatibles. Technologie HDR-sur un téléviseur HDR, les jeux PS5 compatibles affichent une gamme de couleurs vive et réaliste Sortie 8K-Les consoles PS5 prennent en charge la sortie 8K, vous permettant de jouer sur votre écran 4320p Feedback tactile-profitez d'un feedback tactile via la manette sans fil dualsense tout en jouant à certains jeux PS5 et ressentez les effets et l'impact de vos actions de jeu grâce à un feedback sensoriel dynamique. Le jeu n'a pas de limites. Profitez de recharges ultra-rapides avec un disque SSD (solid State Drive) haute vitesse, d'une immersion plus profonde avec un retour tactile, de déclencheurs adaptatifs et d'un nouvel audio 3D, ainsi que d'une nouvelle génération de jeux PlayStation incroyables. Comprendre: 1 Contrôleur Base. Câble HDMI. Câble USB. Cordon. 825 Go SSD. Salle de jeux Astro (jeu préinstallé sur la console).