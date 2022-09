Aliens: Fireteam Elite – New Pathogen DLC vous propose le premier combat de boss du jeu de tir coopératif

la soirée d’ouverture de la gamescom en direct a offert aux fans de jeux une multitude de nouvelles nouvelles et de bandes-annonces de jeux vidéo. Un moment fort a été un aperçu détaillé de la DLC pathogène pour Extraterrestres: Fireteam Elite. Celui-ci l’est depuis 30 août 2022 vivre et ajoute le tout premier combat de boss ajoutée. Nous vous dirons à quoi d’autre les Marines peuvent s’attendre.

Le boss ultime : une reine extraterrestre

Dans Aliens: Fireteam Elite, les joueurs assument le rôle d’un Marine colonial et choisissent parmi une variété de classes, d’avantages, d’équipements et d’armes pour accomplir des quêtes et survivre contre des vagues incessantes de Xénomorphes. Le nouveau DLC Pathogen s’appuie sur cette base, car la communauté en demande plus et les développeurs de ColdIron Studios ont entendu l’appel pour plus de contenu :

« Vous avez demandé de nouvelles missions. Vous avez demandé de nouveaux adversaires. Vous vouliez avoir l’occasion de rencontrer une reine. Eh bien, faites attention à ce que vous souhaitez, Marines. ».

Le DLC Pathogen sera un toute nouvelle campagne présenter une série qui explore les effets d’une mystérieuse glu noire sur la vie locale et extraterrestre. la Xénomorphes est entré en contact avec lui et subir une mutation. C’est aux Colonial Marines de gérer la situation, qui est une confrontation avec un reine extraterrestre en colère comprend. Ceci est également montré dans la bande-annonce ci-jointe:

C’est aussi ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le DLC Pathogen

À côté de la premier combat de boss En plus de jouer avec une reine extraterrestre, le nouveau DLC comprend également deux nouveaux skins de kit, quatre nouveaux accessoires de tête, neuf nouvelles couleurs d’armes, quatre nouveaux décalcomanies d’armes et quatre nouvelles emotes pour communiquer avec vos coéquipiers.

En terminant la nouvelle campagne d’histoire, les joueurs peuvent également débloquer quatre nouvelles armes supplémentaires, sept nouveaux avantages et un décor d’arme supplémentaire. Vous pouvez lire la liste complète dans les notes de mise à jour du jeu.

Mode hardcore gratuit pour Aliens : Fireteam Elite

Pour ceux qui n’ont pas acheté Pathogen, il y a encore lieu de se réjouir. Il y a un supplément mise à jour gratuite pour le jeu lequel nouveau mode de jeu inserts Le nouveau mode hardcore apporte le soi-disant mort permanente et différents niveaux de difficulté. Il y a également quatre nouvelles armes dans l’arsenal, ainsi que différents accessoires et apparences.

« Pour les Marines les plus coriaces à la recherche d’un véritable défi, le mode Hardcore représente le gameplay le plus risqué à ce jour. Le mode Hardcore permet aux joueurs de commencer avec de nouveaux personnages et de jouer à la difficulté de leur choix, mais attention : ce mode signifie que le jeu de la mort est terminé. . Cependant, au cours du mode Hardcore, tous les objets déverrouillables de Park’s Armory deviendront disponibles après que votre personnage aura été soumis à la mort permanente.

Aliens: Fireteam Elite est pour ordinateur personnel, PS4, PS5, Xbox One et Xbox série X/S disponible.