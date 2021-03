Demon Slayer saison 2: Histoire d’informations en ligne sur Internet et plus encore avec la date de sortie !!

En savoir plus sur l’émission de noms avec une attente profonde…

Histoire de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ‘est peut-être une série animée extrêmement populaire soutenue par la série d’écrans de manga d’un nom équivalent. La série similaire animée a reçu l’approbation des critiques pour son animation et son combat autour des séquences. c’est l’un des anime respectés des années 2010. Il a reçu de nombreux prix, dont le prix du « meilleur anime » aux Newtype Anime Awards 2019 et donc le « anime de l’année » aux Crunchyroll Anime Awards 2020.

La première saison enracinée dans son air d’avril à septembre 2019 est devenue un énorme succès. Les fans attendent maintenant avec impatience la deuxième saison. Alors, quand pouvons-nous nous attendre à ce que la saison suivante soit diffusée? Voici ce que nous savons tous sur la saison 2 de Demon Slayer.

date de sortie annoncée

Les fans sont rapides sur le retour de Demon Slayer et ils seraient heureux d’entendre que la saison à venir a été annoncée. Une deuxième histoire de la saison, intitulée Kimetsu no Yaiba – Yūkaku-hen, sera présentée pour la première fois en 2021. Bien que le mouvement précis de la date de sortie n’ait pas été révélé, l’annonce indique que la saison 2 sera publiée en 2021.

Suite de la saison originale, le film Demon Slayer story avec un petit mouvement: Mugen Train est sorti le 16 octobre 2020 et devient le film le plus rentable de tous les temps au Japon. La deuxième saison sera une suite du film actuel. parallèlement à l’annonce, les constructeurs ont également sorti la bande-annonce. Regardez-le ici:

Intrigue et prémisse de la saison 2 de Demon Slayer

La belle sécurité pour la saison 2 continuera à partir du prochain film, qui peut être une continuation de la saison 1. Donc, pour connaître l’intrigue entière, vous devez observer le film également à cause de la première saison.

L’intrigue de l’histoire de la première saison tourne autour du protagoniste Tanjiro Kamado dont toute la famille, à l’exception de sa charmante sœur, est tuée par un démon. Sa sœur se transforme en démon mais conserve ses qualités humaines et ses passions. Tanjiro entreprend alors un voyage incité pour venger la mort de sa famille. Il fait face à un mouvement comme celui d’une société qui s’appelle Demon Slayer Corps.

Si vous avez déjà regardé la saison primaire et que vous avez besoin de comprendre ce qui va vraisemblablement se passer, vous lirez le premier manga ici.

Détails du film Demon Slayer

Le studio ‘Ufotable’ a déclaré le film après la diffusion de l’épisode ultime de la saison primaire. Intitulé Demon Slayer, MugenTrain: le tournage sortira le 16 octobre 2020.

‘Demon Slayer story: Mugen Train’ est devenu le film japonais le plus rentable en tant qu’information de tous les temps, le film d’animation le plus rentable de tous les temps, le film d’animation le plus rentable de 2020, et donc le quatrième film le plus rentable au monde en 2020 . Regardez la bande-annonce du film:

Jeux vidéo Demon Slayer

Attendez-vous à ce que le jeu de téléphonie mobile intelligent de télécommunication Demon Slayer: Blood-Stench Blade Royale sort en 2021 par l’éditeur Aniplex avec le développement de la filiale d’Aniplex Quatro A. Un jeu PS4 promulgué par Aniplex et de plus en plus revendiqué par CyberConnect2 intitulé Kimetsu no Yaiba: Hinokami Chifūtan a cru en parler qui sera publié en 2021.

Partenaires de diffusion et de diffusion de la série animée Demon Slayer

La décision de la première saison crée une diffusion au Japon du 6 avril au 28 septembre 2019 sur Tokyo MX, GTV, GYT, BS11 et d’autres chaînes. La version doublée en anglais a été créée en 2019 grâce à son large attrait. Les principaux sites Web d’anime croient aussi ou corrigent Crunchyroll, Hulu, Funimation, Animelab et Anime Limited ont diffusé simultanément Demon Slayer dans divers pays. 2019 a également vu la sortie de la série sur DVD et Blue-ray.

Dans plusieurs faits ajoutés avec l’histoire de nous et de l’Inde, la saison 1 de Demon Slayer est diffusée sur Netflix.

