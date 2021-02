La série animée Terminator se déroule sur Netflix

Le Terminator reçoit une série animée sur Netflix de l’auteur de Le Batman. Alors que Netflix élargit sa gamme d’offres d’anime originales, le streamer s’est maintenant associé avec Genisys et Destin sombre producteur Skydance and Production IG (Fantôme dans la coquille) développer La série animée Terminator basé sur la franchise de films d’action de science-fiction. Mattson Tomlin, qui a travaillé sur le scénario de Le Batman et a écrit le film de super-héros Netflix Puissance du projet, servira de showrunner et de produit exécutif.

La machine à tuer la plus terrifiante de l’histoire de la science-fiction est de retour, comme elle l’avait promis. Mattson Tomlin de Project Power et le légendaire studio d’anime Production IG s’associent pour une série animée se déroulant dans l’univers Terminator. – NX (@NXOnNetflix) 26 février 2021

« Le Terminator est l’une des histoires de science-fiction les plus emblématiques jamais créées – et n’a fait que devenir de plus en plus pertinente pour notre monde au fil du temps « , a déclaré John Derderian, vice-président de Netflix pour le Japon et l’anime. » La nouvelle série animée explorera cet univers d’une certaine manière cela n’a jamais été fait auparavant. Nous avons hâte que les fans découvrent ce nouveau chapitre incroyable de la bataille épique entre les machines et les humains. «

Tomlin a ajouté: « Quiconque connaît mon écriture sait que je crois qu’il faut prendre de grandes balançoires et aller chercher le cœur. Je suis honoré que Netflix et Skydance m’aient donné l’opportunité d’approcher Terminator d’une manière qui brise les conventions, subvertit les attentes et a de vrais tripes. «

Une franchise à succès, Le Terminator a commencé avec le film original en 1984 du réalisateur James Cameron. Il mettait en vedette Arnold Schwarzenegger en tant que robot tueur renvoyé dans le temps pour exterminer la mère de l’homme qui mènera un jour la rébellion contre les machines. Linda Hamilton et Michael Biehn ont également joué. Le film a engendré plusieurs suites au fil des ans, avec le sixième film de la série, Terminator: destin sombre, sortira en salles en 2019.

Le Terminator a également été adapté pour le petit écran. En 2008, les retombées télévisuelles Terminator: Les chroniques de Sarah Connor créé sur Fox avec Summer Glau jouant un nouveau modèle de Terminator renvoyé pour protéger John Connor pendant son adolescence. Jeu des trônes La star Lena Headey a joué le rôle de Sarah Connor avec Thomas Dekker dans le rôle de John. La série a finalement duré deux saisons, bien qu’elle ait eu des notes élevées et des critiques principalement positives. Comme une série animée ne coûtera pas autant à produire, l’anime a de meilleures chances de profiter d’une plus longue durée.

«J’ai demandé à mon ami et collègue de longue date Mamoru Oshii ce qu’il pensait de l’idée de transformer le ‘Terminator’ en une série animée», a déclaré Mitsuhisa Ishikawa, président-directeur général de Production IG, à propos de la série à venir. «Sa réponse a été ‘Ishikawa, es-tu fou?’ À ce moment-là, j’étais convaincu que nous devions nous joindre. En tant que grands fans, notre équipe de Production IG met tout son cœur et toute son âme dans la création de cette série. Nous espérons que les fans l’apprécieront! «

Les fans d’anime auront beaucoup plus à anticiper sur Netflix. D’autres séries animées en préparation chez Netflix incluent de nouvelles adaptations basées sur les jeux vidéo Splinter Cell et Tomb Raider. Retombées animées pour le film Netflix en direct Armée des morts et séries télévisées Le sorceleur sont également en développement au streamer. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets: Terminator, Netflix, Streaming