YK Osiris provoque une agitation après avoir dit que tout le monde ne savait pas qui était Lil Wayne & Drake

YK Osiris a une fois fait sensation en disant qu’il voulait boxer Drake. Il fait maintenant des histoires pour dire que tout le monde dans le monde ne sait pas qui sont Drake ou Lil Wayne.

Osiris avait un débat sur la musique sur Clubhouse lorsqu’il a fait ce commentaire et a déclaré que ni Wayne ni Drake n’étaient aussi populaires que Michael Jackson dans le monde. Son argument était que, que l’on soit dans la musique ou non, ils ont entendu parler de Michael Jackson, mais on ne peut pas en dire autant de Wayne ou de Drake.

YK Osiris dit que Michael Jackson était l’un des seuls artistes d’Universal. Dit que peu de gens connaissent Drake ou Lil Wayne en dehors des États-Unis pic.twitter.com/1P5mmSc7Zs – 👨🏾‍💻💫 (@lowlifejoe_) 28 décembre 2020

« Beaucoup de gens ne connaissent pas Drake ou Wayne, je vous le promets », a déclaré Osiris. « Tu peux aller sur Mars maintenant et baiser comme ça va frapper Drake, » répondit quelqu’un. « Nous dirons cela parce que nous le connaissons », a déclaré Osiris en retour.

A-t-il raison? Y a-t-il des gens qui diraient qu’ils n’ont jamais entendu parler de Wayne ou de Drake?