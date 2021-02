SAS: La bande-annonce rouge révèle le premier projet de Ruby Rose depuis qu’il a quitté Batwoman

Après une saison de The CW’s Batwoman, la star Ruby Rose a démissionné, remettant la cape et le capuchon à Javicia Leslie pour la saison 2. Alors, qu’a fait Ruby Rose depuis qu’elle s’est éloignée du rôle de super-héros DC Comics convoité de toute une vie? Elle a été occupée à faire des films d’action. Et aujourd’hui, nous jetons un coup d’œil à son dernier projet intitulé SAS: Avis rouge.

La première bande-annonce de SAS: Avis rouge est emballé avec une tonne d’action et de sensations fortes. Mais il ne faut pas le confondre avec The Rock’s Avis rouge, qui a terminé la photographie principale à la fin de l’année dernière et est actuellement en post-production. Ce thriller met en vedette Ryan Reynolds et Gal Gadot, et sera présenté en première sur Netflix dans le courant de 2021. Donc, en attendant, nous avons ce thriller d’action intitulé de la même manière, qui a une date de sortie ferme le 16 mars sur demande.

Avec Sam Heughan, Ruby Rose, Tom Wilkinson et Tom Hopper, SAS: Avis rouge est basé sur le roman le plus vendu d’Andy McNab. Le projet est décrit comme «une représentation provocante et authentique d’une opération d’intervention d’urgence et de l’état d’esprit singulier dont Tom a besoin pour survivre».

Tom Buckingham (Sam Heughan), un opérateur des forces spéciales, emmène le Dr Sophie Hart de Londres à Paris pour proposer. Lorsque leur train est au fond du tunnel sous la Manche, Grace Lewis (Ruby Rose) et son équipe de criminels de guerre lourdement armés s’emparent du train et retiennent des centaines de passagers en otage. Grace menace de révéler les secrets les plus sombres du gouvernement britannique et de faire sauter le tunnel sous la Manche si ses demandes de rançon ne sont pas satisfaites. Non armé et coupé de son équipe antiterroriste, Tom est le seul espoir que Sophie et les autres passagers ont pour s’en sortir vivants.

Quitter le lead comme Batwoman donné Ruby Rose il est temps d’explorer plus d’options de travail. Elle a décidé d’abandonner son poste de Kate Kane après une auto-introspection pendant son temps d’arrêt en quarantaine, enfermée chez elle tout au long de la pandémie. Elle s’est éloignée du drame de super-héros CW en mai dernier, en disant: « Être le chef d’une émission de super-héros est difficile. [Laughs] Être le chef de file dans quoi que ce soit est difficile. «

Tournage Batwoman a fait des ravages sur l’actrice, qui a été opérée dix jours seulement avant de commencer la production de l’émission télévisée DC Comics. Bien que Ruby Rose insiste sur le fait qu’elle n’est pas partie Batwoman en raison de blessures antérieures. Et elle semble plus que prête et impatiente de se lancer dans les premières images lourdes de l’action de SAS: Avis rouge.

Depuis que j’ai arrêté Batwoman, Ruby Rose a également terminé le thriller d’action Vaincre, qui devrait arriver plus tard cette année. Dans le film, un commissaire de police à la retraite fait chanter son gardien, en kidnappant sa fille, pour l’aider à doubler ses sales partenaires dans le but de nettoyer la ville avant qu’il ne soit trop tard. Le film met également en vedette Morgan Freeman. Rose apparaîtra également dans la comédie des joueurs 1UP, et se prépare à tourner le drame de la foule Le légitime sageguy, à propos d’un policier de la foule qui parraine le déménagement d’un jeune homme à Hollywood pour essayer de devenir acteur. Elle apparaîtra aux côtés d’Emile Hirsch et du légendaire Harvey Keitel.

Pour l’instant, nous devrons nous contenter de regarder Ruby Rose dans SAS: Avis rouge, qui arrive sur demande en mars de Vertical. Magnus Martens réalise à partir d’un scénario de Laurence Malkin, Joe Simpson, Kwesi Dickson et l’auteur original Andy McNab.

