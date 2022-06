Top Gun: Maverick Star Miles Teller a failli mourir en faisant la suite de Legacy

La formation et la préparation de la suite héritée Top Gun : Maverick était si intense que la star Miles Teller était convaincue qu’il n’en sortirait peut-être pas vivant. S’adressant à LADBible, Teller a révélé comment il avait été jeté dans la zone de danger grâce au programme d’entraînement approfondi de Tom Cruise, un moment en particulier faisant croire à l’acteur qu’il allait mourir.

« J’ai définitivement eu un moment où j’ai cru que j’allais mourir. Il y a eu une séquence où nous nous dirigions droit vers le sol et vous faites ce qu’on appelle un pull-up max G. Vous vous dirigez vers le bas et à la dernière seconde vous tirez vers le haut, et c’est vraiment difficile pour le pilote. C’est une chose à laquelle ils s’entraînent tout le temps, mais c’était la première fois que nous faisions une manœuvre comme celle-là et j’ai complètement arrêté d’agir. J’ai regardé le sol et j’ai pensé que c’était ça ne va pas bien finir pour moi. »

Teller a été pompé avec tellement d’adrénaline pendant la formation et le tournage de Top Gun : Maverick qu’il a maintenant développé une appréciation pour les vols commerciaux ennuyeux, normaux et quotidiens. L’acteur a plaisanté en disant que grâce aux hauteurs délirantes dans lesquelles il s’est maintenant envolé Top Gun : Maverick il a expérimenté plus qu’assez de G-Force.

« Si quelque chose que je pense, cela m’a fait vraiment apprécier à quel point il est agréable de ne pas avoir à, vous savez, aller à 500 nœuds à l’heure tout le temps. J’aime un vol avec une exposition G très minimale. »

Top Gun : Maverick A connu un énorme succès critique et financier

Top Gun : Maverick reprend après plus de trente ans depuis la sortie du premier Top Gun, et suit Pete « Maverick » Mitchell (Tom Cruise) qui a servi comme l’un des meilleurs aviateurs de la Marine pendant tout aussi longtemps. Sentant qu’il est là où il appartient, repoussant les limites en tant que pilote d’essai courageux, Maverick a esquivé l’avancement de grade qui le mettrait à la terre. Lorsqu’il se retrouve à former un détachement de diplômés de Top Gun pour une mission spécialisée comme aucun pilote vivant n’a jamais vu, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradshaw (Miles Teller), indicatif d’appel : « Rooster », le fils du défunt ami de Maverick et l’officier d’interception radar, le lieutenant Nick Bradshaw, alias « Goose ».

Confronté à un avenir incertain et confronté aux fantômes de son passé, Maverick est entraîné dans une confrontation avec ses propres peurs les plus profondes, aboutissant à une mission qui exige le sacrifice ultime de ceux qui seront choisis pour la piloter.

Réalisé par Joseph Kosinski et écrit par Ehren Kruger, Eric Warren Singer et Christopher McQuarrie, à partir d’une histoire conçue par Peter Craig et Justin Marks, Top Gun : Maverick stars Tom Cruise et Val Kilmer, qui reprennent tous deux leurs rôles de l’original des années 80. La suite présente Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman et Ed Harris.

Top Gun : Maverick est sorti en salles aux États-Unis le 27 mai 2022 par Paramount Pictures, et a été acclamé par la critique, beaucoup le qualifiant même de supérieur à son prédécesseur emblématique. La suite héritée a également été un énorme succès financier, rapportant jusqu’à présent plus de 282 millions de dollars dans le monde.