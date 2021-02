Eiza Gonzalez Elle vit un grand moment de sa carrière professionnelle après s’être démarquée dans son rôle de Fran dans T’inquiète pas, je prends soin de toi. Le film Netflix est le dernier d’une longue histoire qui le place entre les actrices latines les plus importantes d’Hollywood. Cependant, son chemin vers le sommet a été convulsé alors qu’il a traversé de nombreuses controverses publiques au fil des ans. Revoyez l’histoire du mexicain!

L’artiste de 31 ans a reçu de nombreuses récompenses pour sa performance sur le film le plus regardé sur la plateforme dans le monde. En plus d’être une tendance pour sa performance, González est devenu viral pour les photos qu’il a publiées avec son coéquipier, Rosamund Pike. Selon Social Blade, Le mois dernier, il a ajouté 128000 abonnés à un compte Instagram qui compte 6,6 millions de fans.

Des controverses publiques à une actrice Netflix reconnue: le grand moment d’Eiza González

Son arrivée à Hollywood s'est produite dans la série Du crépuscule jusqu'à l'aube 2014, où il avait le rôle de Santanico Pandémonium. Là, elle a commencé un voyage qui l'a amenée dans diverses productions cinématographiques telles que Baby Driver, Bienvenue à Marwen, Fast & Furious: Hobbs & Shaw et Bloodshot.







Cependant, la vie d’Eiza n’était pas toujours rose. Sa première polémique remonte à 2018 lorsqu’elle est apparue sur le tapis rouge des Oscars dans une robe jaune qui a généré des mèmes sur les réseaux sociaux. L’actrice était loin de se taire et a répondu: « Je comprends la blague. Je trouve très drôle que nous nous entendions tous, mais je pense qu’il doit y avoir une prise de conscience de l’intimidation et il est important qu’en tant que société, nous soyons plus conscients ».

Hé. Je suis très fière d’être une femme 100% mexicaine là-bas hier soir, j’aimerais que nous nous soutenions un peu plus parmi les Mexicains. Je ne vois pas des gens d’autres pays se faire attaquer par leur propre peuple. Ensemble, nous sommes plus forts bref, fierté de tous les Mexicains d’hier – Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica)

5 mars 2018





Des mois plus tard, des photos de l’actrice en vacances ont été divulguées et certains ont mis en évidence sa cellulite. «Je me sens sûr de tous leurs préjugés. Et que je sois cellulite ou non, personne n’a le droit de harceler ou de faire honte à quelqu’un d’absolument rien», Il a répondu avec force à un fait aussi désagréable.

L’interprète a une forte personnalité, elle ne se tait généralement pas quand quelque chose la dérange et c’est pourquoi elle est entrée dans une autre polémique en juin 2020. Elle a utilisé son Twitter pour demander au président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, réponses à la mort d’un jeune homme à Jalisco aux mains de la police municipale. Victime du conflit politique, elle a également été agressée.

Et Giovanni ???? Allons-nous continuer à prétendre que cela ne s’est pas produit ??? @lopezobrador_ – Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica)

8 juin 2020





En outre, l’un des points les plus soulignés à propos de González est le nombre de chirurgies réalisées tout au long de sa carrière. Son apparence a radicalement changé depuis sa première apparition à l’adolescence. L’avant-dernière controverse était précisément à cause de cela: Il a posté une photo qui avait des centaines de commentaires négatifs sur ses lèvres et l’actrice a décidé de la supprimer.

Enfin, en 2021, il a également eu des problèmes publics. Cette fois, c’est avec un journaliste mexicain qui l’a accusée d’avoir répondu en anglais à la question en espagnol. « Je n’ai pas l’obligation, parce que quelqu’un me harcèle et me harcèle dans la rue, de parler de ma vie personnelle », était sa décharge à ce moment-là.