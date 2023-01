Le Patient : de quelle maladie souffre le protagoniste de la série Star Plus ?

ÉTOILE+

Le thriller psychologique met en vedette Steve Carell et Domhnall Gleeson. C’est la demande thérapeutique inhabituelle avec laquelle commence la production de Star+.

©Étoile+Steve Carell et Domhnall Gleeson jouent dans The Patient.

Bien qu’il ait conquis le public du monde entier avec des rôles comiques, Steve Carell il peut aussi surprendre dans des rôles dramatiques. Le protagoniste de Le bureau Il a clairement montré sa polyvalence lorsqu’il s’agit de diriger de nouveaux projets qui n’ont rien à voir avec l’humour. C’est le cas de Le patientla série sur la santé mentale de Étoile+ qui fait fureur sur la plateforme de streaming.

Cette fiction est, en réalité, un thriller psychologique qui a le célèbre acteur dans la peau de alan strauss. Il s’agit d’un thérapeute qui est fait prisonnier par un patient nommé sam fortner -interpreté par Domhnall Gleeson– qui s’avère être un tueur en série et qui veut arrêter au plus vite ses pulsions meurtrières. De quelle maladie souffrez-vous exactement ?

« Alan doit démêler l’esprit de Sam et l’empêcher de commettre un autre meurtre, mais Sam évite de parler de sujets cruciaux pour le traitement, comme parler de sa mère, Candace.», indique le synopsis de Star+. Et il ajoute : « Seul et en captivité, Alan examine son propre passé à travers les souvenirs de son ancien thérapeute et est confronté à des vagues de ses propres problèmes refoulés, notamment la mort récente de sa femme et l’éloignement douloureux de son fils.”.

+ De quelle maladie souffre le protagoniste de The Patient ?

Le patient une demande thérapeutique inhabituelle commence. L’intrigue écrite par Joel Fields et Joe Weisberg explique au début ce que Sam Fortner a. Le personnage précise :Dr Strauss, j’ai des problèmes bien plus graves que vos autres patients. J’ai le compulsion tuer des gens. Je ne veux pas dire juste une ou deux fois. De temps en temps je le fais juste”.

Ainsi, la série Star+ explique qu’un trouble obsessionnel affecte le protagoniste. Le rôle de Domhnall Gleeson exécute ce comportement répétitif à cause de sa douleur et du paranoïa, qui a commencé lorsque son père l’a abusé. Pendant son confinement, Alan -joué par Steve Carell- découvre qu’il s’agit d’une compulsion profonde qu’il doit arrêter avant de devenir complice ou victime de ses meurtres.

