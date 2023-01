Vikings: Valhalla Saison 3 – Quand la saga Vikings continuera-t-elle ?

Fans de la série Vikings Vikings : Walhalla peut s’appuyer sur Deuxième Saison de la série à succès acclamée qui dure depuis 12 janvier sur Netflix est disponible. Qui n’a pas pu attendre et déjà tout le monde 8 nouveaux épisodes a parcouru en un seul morceau, la question se pose inévitablement :

Quand est-ce que ça continue ? Nous vous dirons quand nous le ferons 3e saison pouvons attendre du service de streaming et ce à quoi nous pouvons nous attendre connaître l’histoire.

Vikings : Valhalla prolongé plus tôt pour la saison 3

Après le succès retentissant de la série « Vikings », Netflix en a commandé une au créateur de la série Michael Hirst suite série. Vikings : ensembles Valhalla environ 100 ans plus tard l’un et concerne l’autre Légende viking : Leif Eriksson (Sam Corlett), fils d’Erik le Rouge (Goran Visnjic), à gauche comme le plus fier Chef des Nordiques dans l’histoire parce qu’il fut le premier Européen connu à chemin vers l’amérique du nord trouvé – des siècles avant que Christophe Colomb ne découvre l’Amérique.

Netflix a la série immédiatement après le début de la première saison deux saisons supplémentaires prolongées. Avec huit épisodes chacun, la série comprend au moins 24 épisodes. les La saison 3 est déjà en préparation et a au cours de la dernière année avec le le tournage a commencé. Si Netflix s’en tient au calendrier de diffusion annuel, nous devrions Saison 3 début 2024 attendre.

Premier casting : la star de Marvel confirmée comme nouvelle venue

En attendant, les premiers détails sur le casting de la troisième saison ont été confirmés : alors que c’est un Retrouvailles avec les personnages principaux Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter et Harald Sigurdsson s’annonceront comme célébrités nouveau venu au: Florian Munteanu (connu du « Shang-Chi » de Marvel) prend le rôle de Général George Maniakes de l’Empire byzantin un.

les figure historique Dirige la campagne byzantine en 1043. Maniakes se laisse proclamer anti-empereur et affronte le pouvoir Empereur Constantin et ses troupes. Cependant, il est mortellement blessé sur le champ de bataille.

Qui d’autre que Les nouveaux venus de la saison 3 se produira est susceptible d’être annoncé dans les semaines et les mois à venir. Nous vous tiendrons au courant.

