Un tiktoker a accusé Jake Paul d’abus sexuels

Le youtubeur Jake Paul a été accusé d’abus sexuel par un tiktoker – le Justine Paradise, 24 ans. La fille compte un demi-million d’abonnés sur la plate-forme de partage de vidéos, mais pour répandre ses accusations, la fille s’est principalement tournée vers son rival YouTube, où dans un clip de plus de 20 minutes, elle retracé les événements ce qui, selon sa reconstitution des faits, a conduit aux violences subies. Paul a déjà eu l’occasion de nier les accusations, mais l’histoire est vouée à durer dans le temps: certaines preuves fournies par la jeune fille dans la vidéo suggèrent que non seulement les deux se connaissent, mais se sont rencontrés à plusieurs reprises dans la villa californienne de Paul à son invitation.

Les faits remontent à 2019, quand la jeune femme a rencontré le youtubeur à travers amitiés mutuelles. Selon la reconstitution des événements faite par le tiktoker, entre juin et juillet les deux se seraient vus plusieurs fois dans la villa du youtubeur, mais toujours en compagnie d’autres personnes; lors de la dernière réunion, qui a eu lieu en juillet après une invitation reçue par SMS, les deux auraient embrassé devant d’autres témoins, avant que Paul ne demande au Paradis de suis-le dans la chambre pour une relation à laquelle, cependant, la jeune femme n’aurait pas consenti.

«Normalement, les gens respectent ma position quand je ne veux pas avoir de relations sexuelles, alors j’ai pensé qu’il était prudent pour moi de le suivre dans la pièce; je pensais qu’il n’y aurait aucun problème à m’embrasser parce que je pensais qu’il s’arrêterait si je ne le faisais pas. veulent faire autre chose. plus », a expliqué Paradise dans la vidéo. L’histoire continue avec le youtubeur qui entre autres vous oblige à avoir des relations sexuelles orales, « sans demander aucun type de consentement ». À la fin de la relation, Paul ignorait alors la fille, évitant de répondre à ses messages les jours suivants – lorsqu’elle tentait de comprendre pourquoi il s’était comporté ainsi.

Quant à savoir pourquoi il a décidé de sortir seulement maintenant, Paradise admet qu’il a signé un document de non-divulgation de ce qui se passe à l’intérieur de la villa du youtubeur et d’avoir mal compris le sens du document: il s’agit d’une pratique juridique courante, mais elle ne s’applique pas aux crimes potentiels tels que celui décrit dans le témoignage. Le youtubeur accusé pour sa part a déjà rejeté les accusations portées à l’expéditeur et annoncé via ses canaux sociaux une action en justice pour diffamation contre la jeune fille.

