La scène la plus difficile d’Ellen Pompeo dans Grey’s Anatomy

Il n’y a pas de doute. Bien qu’il existe des milliers de séries médicales, la plus longue et la plus connue de l’histoire est L’anatomie de Grey. Sorti en 2005 et mettant en vedette Ellen Pompeo, Cette production de Shonda Rhimes est encore très actuelle et reste l’une des plus choisies par le public. En effet, il parvient toujours à innover en capturant des cas réels qui piègent les utilisateurs.

Cependant, tout ce qui commence se termine et la 18e édition de L’anatomie de Grey, qui a commencé à être diffusé en octobre 2021 pourrait être le dernier. On ne sait toujours pas s’il y aura un renouvellement pour la série, mais une chose est sûre : Ellen Pompeo Elle sait déjà clairement qu’elle joue Meredith Gray depuis longtemps. De plus, l’actrice en arrive à un tel point qu’il y a des scènes des premières saisons qu’elle les a complètement oubliées.

Cependant, il y en a une en particulier qui ne peut être oubliée et qui lui a été très difficile à faire. En fait, il a récemment avoué qu’il ne voulait même pas l’enregistrer à cause de ce que cela impliquait. La scène en question s’est produite dans la saison deux de L’anatomie de Grey quand son personnage vivait une histoire d’amour avec Derek (Patrick Dempsey). Selon ce que l’actrice a elle-même avoué, le tournage l’a laissée horrifiée.

Ce qui a capturé la série, c’est que Derek ne savait pas s’il fallait divorcer d’Addison et continuer avec Meredith ou donner une nouvelle chance à son mariage. A tel point que Gray a demandé à son grand amour en pleurant de signer les papiers du divorce. « Quand j’ai lu cette scène, j’ai été horrifié. A-t-elle dû demander le divorce à un homme ? En plus de cela, il a dû pleurer en le faisant. En fait, je pleurais parce que je ne pouvais pas croire que je devais supplier un homme de m’aimer à la télévision.« Pompéo a avoué.

Alors, Ellen Pompeo ajoutée: « ma fille de 12 ans a récemment vu la scène et m’a interrogé à ce sujet. J’ai expliqué que je n’avais pas écrit cela et que je ne voulais pas le faire. Mais cette scène est devenue très populaire même si elle est terrible. C’est l’une des scènes les plus populaires et je ne voulais pas la faire”. Sans doute, malgré ses efforts pour oublier ce moment bas de son passage à travers L’anatomie de Grey, il ne pourra pas le faire puisqu’à ce jour c’est encore l’un des moments préférés du public.

