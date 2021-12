Tom Holland dit que son troisième film Spider-Man concernait presque Kraven

Si les pièces ne s’étaient pas réunies pour Spider-Man: No Way Home, le plan de sauvegarde était que Spidey affronte Kraven le chasseur.

Peter Parker de Tom Holland aura les mains pleines Spider-Man : Pas de chemin à la maison, car il se disputera avec les principaux méchants du multivers. Doc Ock d’Alfred Molina, Green Goblin de Willem Dafoe et Electro de Jamie Foxx font partie des grands méchants qui ont déjà été révélés dans les bandes-annonces, et il y aura probablement de nombreuses autres surprises que nous verrons dans le film. Nous saurons à coup sûr quand le film sortira enfin en salles dans quelques jours.

Il ne semble pas y avoir d’indication que Kraven le chasseur sera dans Pas de chemin à la maison, pas que ce serait choquant. L’accent est clairement mis sur les méchants établis de divers univers cinématographiques qui se regroupent pour affronter Spider-Man du MCU. Kraven a été présenté dans des bandes dessinées, des jeux vidéo et des programmes d’animation, mais il n’y a aucun précédent personnage de Kraven en direct sur lequel faire appel. Cela ne veut pas dire qu’il est impossible que d’autres personnages de Marvel, tels que Kraven, puissent encore faire leurs débuts dans Pas de chemin à la maison.

Dans tous les cas, si le concept de multivers avec les différents méchants ne fonctionnait pas, nous pourrions plutôt voir Spidey de Tom Holland combattre Kraven le chasseur. En parlant récemment avec Collider, le Spider-Man : Pas de chemin à la maison Le casting a révélé que l’idée originale du réalisateur Jon Watts était de faire appel à Kraven pour en faire le méchant principal. Tom Holland dit qu’il a été impressionné par le pitch que Watts avait en tête pour le film Spidey contre Kraven, mais il ne voulait pas le gâcher au cas où ce film finirait par se produire.

« Pendant longtemps, il allait y avoir un film de Kraven qui allait être le troisième film parce que les choses ne fonctionnaient pas et toutes sortes de choses différentes. Jon m’a présenté ce film de Kraven, qui était en fait vraiment cool. Je Je ne veux pas en parler au cas où ce film finirait par se produire, mais c’était amusant. »

Il y a un Kraven le chasseur film actuellement en développement. Aaron Taylor-Johnson a été choisi pour jouer les personnages d’un film de Sony, partageant son univers avec Venom et Morbius. Il a également été signalé précédemment que JC Chandor réaliserait en utilisant un scénario d’Art Marcum et Matt Holloway, réécrivant un brouillon antérieur de Richard Wenk. La date de sortie fixée pour ce projet est le 13 janvier 2023. On ne sait pas si et comment ce film affectera Tom Holland. Homme araignée films dans le MCU, bien qu’il ait été récemment rapporté que Holland reviendrait dans une nouvelle trilogie prévue de Homme araignée films.





Premièrement, nous pouvons tous profiter Spider-Man : Pas de chemin à la maison pour ce que c’est, même s’il n’y a aucune apparition de Kraven le chasseur. Les fans semblent être les plus enthousiasmés par le retour de deux personnages qui ne sont même pas officiellement confirmés par Marvel pour être impliqués. La rumeur veut que Tobey Maguire et Andrew Garfield fassent équipe avec Tom Holland dans Pas de chemin à la maison, mais toutes les personnes impliquées ont été cohérentes avec leurs démentis que ce n’est pas le cas. Nous saurons enfin le 17 décembre quand le film sortira en salles.





