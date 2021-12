Netflix arrête apparemment Cowboy Bebop après une seule saison

Netflix annule be-bop cow-boy à nouveau après n’avoir sorti qu’une seule saison de la réédition. C’est du moins ce que rapporte le Hollywood Reporter, citant ses propres sources. Cependant, il n’y a pas encore eu d’annonce officielle de l’arrêt.

Cowboy Bebop sera probablement arrêté immédiatement

Voilà de quoi il s’agit : La légendaire série animée « Cowboy Bebop » est devenue avec les vrais acteurs John Cho dans le rôle de Spike Spiegel, Mustafa Shakir dans le rôle de Jet Black et Daniella Pineda dans le rôle de Faye Valentine. La véritable adaptation cinématographique a été apparemment pas particulièrement réussi et n’a pas répondu aux attentes. Maintenant, elle va après la première saison probablement déjà repulpé.

Pas encore officiellement : Netflix lui-même n’a pas encore annoncé que Cowboy Bebop pas de saison 2 reçoit. Donc tu devrais faire ça ici profiter encore avec prudence, jusqu’à ce qu’il soit prêt. Mais l’information que la série ne continuera pas vient de The Hollywood Reporter et donc d’une source très fiable et réputée et bien informée.

Qu’est-ce que c’est « Cowboy Bebop » est devenu pas trop bien reçu par les fans. Sur le site agrégateur de critiques Rotten Tomatoes, la première saison de la série Netflix n’est qu’une fois 46 ou 55%. Sur Netflix, la version réelle de Cowboy Bebop a pu recueillir près de 74 millions d’heures de visionnage, mais ce n’était probablement pas suffisant.

Les fans et la presse sont unis pas tout à fait unanimes dans leurs critiques. Dans certains cas, il y a eu des critiques exubérantes, qui sont heureuses de la proximité de la véritable adaptation cinématographique avec l’original. IGN ainsi que Gamesradar et Golem peuvent faire la nouvelle édition gagner beaucoup. Mais des sites comme Collider, Empire, THR ou IndieWire ont tendance à avoir la première saison de Cowboy Bebop sur Netflix avec eux critique dévastatrice puni. Vous en saurez plus ici :

Aimez-vous la vraie adaptation cinématographique de Cowboy Bebop ? Auriez-vous souhaité une deuxième saison ? Faites le nous savoir dans les commentaires.