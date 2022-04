La scène de mi-crédit de Sonic the Hedgehog 2 présente un personnage majeur du jeu vidéo

Cet article présente des spoilers pour la scène à mi-crédit de Sonic the Hedgehog 2 !

Des fans de tous âges se précipitaient vers le théâtre lorsque Sonic le hérisson 2 fait enfin ses grands débuts. La suite du film de jeu vidéo à succès surprise a réussi à marquer encore plus de points positifs de la part des anciens et des nouveaux fans du flou bleu ! Mais lorsque le générique a commencé à rouler, quelque chose est apparu auquel personne ne s’attendait.

C’est vrai, l’infâme Shadow the Hedgehog est canon dans l’univers cinématographique Sonic et est taquiné pour être le prochain ennemi de nos personnages colorés. Mais qui est Shadow ? D’où est-ce qu’il venait? Et que pourrait apporter son inclusion au cinéma ?

Shadow the Hedgehog a fait ses débuts dans le jeu de 2001 Aventure sonique 2. Le personnage a été créé par Takashi Iizuka, qui travaille sur la série Sonic depuis Sonic 3 en 1994. Actuellement, il est vice-président du développement de produits pour le Sonic l’hérisson série et le chef de Sonic Team. Shadow a été créé dans le but d’introduire un nouveau rival pour Sonic, en développant le personnage tout en exposant les intrigues « bien contre mal » pour le jeu.

FILM VIDÉO DU JOUR

Dans l’histoire de Aventure sonique 2, nous apprenons l’origine de Shadow. Il a été génétiquement créé par le professeur Gerald Robotnik, grand-père du Dr Ivo « Eggman » Robotnik, dans le quartier général de sa station spatiale flottante connue sous le nom de Space Colony ARK. Son intention initiale était de trouver un moyen de guérir sa petite-fille, Maria, d’une maladie mortelle. Au fil du temps, Shadow et Maria forment un lien fort, mais entre-temps, les Guardian Units of Nations (GUN) voient les expériences de Robotnik comme une menace.

Lors d’un coup d’État, GUN publie une fausse histoire selon laquelle Project Shadow est trop dangereux et envahit l’ARK. Leur intention était de détruire toute personne impliquée dans le projet Shadow, mais de sauver le professeur en tant que cause d’un « accident ». Pendant l’invasion, Maria est abattue et grièvement blessée, mais parvient à envoyer Shadow dans une capsule de sauvetage avant qu’il ne soit trop tard. Au début de Sonic Adventure 2, le Dr Eggman apprend l’existence de Shadow et le ressuscite afin de battre Sonic et de conquérir le monde. Shadow commence à voler les émeraudes du chaos et est confondu avec Sonic par des soldats GUN.





Avec son histoire sombre, son attitude arrogante et son design élégant, Shadow est rapidement devenu un favori parmi les fans de Sonic. Malgré sa mort sans issue à la fin de Aventure sonique 2Shadow faisait bientôt des apparitions dans le futur Sonique Jeux. Il a même joué dans son propre jeu, en 2005 Ombre le hérissonqui en a révélé encore plus sur ses origines mystérieuses et a proposé plusieurs itinéraires au choix des joueurs.

Ombre sur grand écran





Sonic X

Donc, maintenant que nous savons que Project Shadow est canon dans le Sonique films, qu’est-ce que cela signifie pour Sonic le hérisson 3? Il existe déjà une tonne de possibilités et une histoire solide qui pourrait facilement se traduire par un film majeur. Mais les fans ne doivent pas nécessairement supposer que c’est ce que Paramount prévoit de faire aussi fidèlement que possible. D’une part, alors que le Sonique les films ont une tonne de cœur, ils ne restent pas exactement dramatiques trop longtemps à la fois. Les deux déjà existants Sonique les films sont des comédies d’action-aventure, il est donc juste de supposer que le troisième film sera plus ou moins le même. Bien que nous ne verrons probablement pas Maria s’accrocher à la vie et envoyer Shadow sur terre, nous pourrions faire en sorte que Sonic tende la main à Shadow comme il l’a fait avec Knuckles. Les deux, ayant perdu un proche et aspirant à fonder une famille, pourraient faire face à un lien similaire. Peut-être que, contrairement à Knuckles, Shadow refuse catégoriquement l’offre de Sonic.





En parlant de Maria, il n’y a aucune preuve concrète qu’elle ferait une apparition. Mais cela ne signifie pas que Robotnik sera effacé de Project Shadow. Pendant la scène de mi-crédit de Sonique 2, un agent rapporte au GUN Commander Walters que Project Shadow a été révélé alors qu’ils effaçaient Robotnik de leur base de données. Hasard? Comme dans les jeux, il semble que la famille Robotnik soit très certainement liée à Project Shadow. Alors que l’hilarant Robotnik de Jim Carrey est actuellement dans les limbes, sans aucun signe pour le moment s’il a survécu ou non à cette confrontation explosive avec Sonic, à tout le moins, nous pourrions le voir dans une série de flashbacks amusants. Quant au professeur Gerald Robotnik, sa disparition ultime a impliqué un tollé public contre l’humanité et une exécution enregistrée. Il est donc probablement prudent de dire que son personnage sera également adouci pour le grand écran.





Mais qu’est-ce que cela pourrait signifier au niveau de l’intrigue? Avec les émeraudes du chaos dans le monde, Shadow se réveillera probablement et commencera leur chasse. Le public confondra le hérisson rival avec Sonic, et le flou bleu lancera une course autour du monde pour à la fois laver son nom et sauver la planète une fois de plus. Il est peut-être sûr de parier que l’agent préféré des fans, Stone, en apprenant l’existence de Project Shadow, sera celui qui réveillera le hérisson noir et conclura un marché avec lui. Peut-être que le plan de Stone est de ramener Robotnik avec l’aide des émeraudes du chaos et espère que Shadow fera le sale boulot pour lui ? Il a fait une apparition pendant cette scène très mi-crédit déguisé en agent GUN, après tout.

Quels que soient les écrivains derrière le Sonique films ont prévu, une chose est sûre. Le suivant Sonique le film va probablement comporter une tonne de plaisir, une tonne de références et une tonne de rires. Pour ma part, j’ai hâte de voir ce qu’ils ont prévu avec le rival préféré des fans de Sonic.









Gal Gadot termine le tournage du remake de Blanche-Neige en direct

Lire la suite





A propos de l’auteur