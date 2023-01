L’histoire vraie de Teresa Mendoza, le personnage de Kate del Castillo dans « La reina del sur »

Ces dernières années, la productions sur le monde du trafic de drogue ont gagné en popularité, ayant des séries allant de « Breaking Bad » à « Le Seigneur des cieux ». Beaucoup de ces programmes télévisés ont été inspirés par des personnages réels, comme c’est le cas d’Amado Carrillo sous l’identité d’Aurelio Casillas. Par conséquent, on soupçonne que ce qui s’est passé en « Reine du Sud » il est également basé sur la vie réelle.

Le feuilleton Telemundo a été créé en 2011, où ils ont présenté Kate del Castillo comme Teresa Mendoza, une femme dont le petit ami dirigeait une organisation de trafic de drogue. Quand il est tué et qu’elle est persécutée, il décide de former son propre réseau criminel.

Après trois saisons, les aventures de ce personnage n’ont cessé de se développer et de captiver le public. En conséquence, elle est devenue l’une des séries les plus réussies de la chaîne, malgré le fait que Son dernier épisode n’a pas eu le nombre d’audiences attendu.

La série créée par Roberto Stopello est basé sur le livre homonyme d’Arturo Pérez-Reverte et certaines personnes disent que le protagoniste est basé sur quelqu’un qui est encore en vie. Découvrez qui c’est ici.

QUI EST DERRIÈRE TERESA MENDOZA DANS « LA REINA DEL SUR » ?

On suppose que le personnage de Teresa Mendoza, la protagoniste de « La reina del sur », est basé sur Sandra Ávila Beltránun trafiquant de drogue mexicain Connue comme « La reine du Pacifique » Hasard? Je ne le crois pas.

Sandra Ávila Beltrán est une ancienne trafiquante de drogue et est actuellement assez active sur Tik Tok (Photo : Sandra Ávila Beltrán / Instagram)

La couche de drogue ne semble pas non plus y croire, car en août 2022, porté plainte auprès des distributeurs de la série, Netflix et Telemundoun pourcentage des redevances pour l’utilisation de son image sans son consentement, qui s’élève à 40 %, selon un rapport de Millénaire.

« C’est une affectation directe à votre image», a déclaré Israel Razo Reyes, avocat d’Ávila Beltrán, au média susmentionné.

QUI EST SANDRA AVILA BELTRAN ?

Sandra Ávila Beltrán est née à Mexicali, en Basse-Californie, le 16 octobre 1960. Contrairement à son personnage fictif, elle est née dans une famille de passeurs de Sinaloa, c’est pourquoi elle a été entourée de barons de la drogue dès son plus jeune âge.

Il a rapidement accédé au pouvoir, en partie grâce à son apparence physique, mais aussi à son incroyable intelligence et son sens des affaires.