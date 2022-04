Studio Ghibli: Whispers of the Heart dévoile une bande-annonce de suite en direct

Le film de Studio Ghibli, » Whispers of the Heart » est sur le point de recevoir une suite d’action en direct. Dans une bande-annonce, on nous montre comment l’intrigue de ce nouvel opus se concentrera sur la façon dont l’amour d’enfance vécu par les protagonistes Shizuku Ysukishima et Seiji Amasawa persiste même à l’âge adulte.

Selon ce qui est lu dans l’aperçu, la suite se déroule 10 ans après que les protagonistes ont fait leur promesse d’être ensemble, mais se sont malheureusement séparés pour poursuivre leurs passions. Cependant, on nous montre comment le couple est resté en contact pendant toutes ces années grâce à des lettres manuscrites.

»Whispers of the Heart » a été écrit par Hayao Miyazakil’auteur légendaire de la plupart des films du Studio Ghibli, et a été réalisé par Yoshifumi Kondo, dans une histoire basée sur le même manga d’Aoi Hiiragi. Depuis sa première en 1995, le film a touché le cœur de tous les téléspectateurs avec l’histoire de deux garçons de 14 ans qui sont tombés amoureux et s’entraident pour explorer leurs passions respectives.

Quand suivre ces passions signifie vivre aux antipodes pendant plusieurs années, ils se promettent de se marier un jour. Le film a rapporté plus de 34 millions de dollars au box-office mondial et a inspiré un film intitulé « El Regreso del Gato » qui est sorti en 2002. Sony Pictures Divertissement a annoncé la suite de l’action en direct en janvier 2020.

Les fans de Studio Ghibli ont de quoi être enthousiasmés en plus de la suite en direct de Whispers of the Heart, car non seulement le parc à thème inspiré de Ghibli ouvrira bientôt, mais plusieurs annonces de nouveaux produits ont été faites à partir de ses films, comme un ensemble de bagues de » The Incredible Tramp’s Castle » qui servent également de bijoux et de figurines.

De nombreux films classiques de Studio Ghibli, dont « Whispers of the Heart » et « The Cat Returns », sont disponibles en streaming sur HBO Max. Le film d’action en direct devrait ouvrir au Japon le 14 octobre.