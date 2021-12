Caitriona Balfe a expliqué les changements que Claire Fraser subira dans la saison 6 d’Outlander

Après une année entière sans nouvelles, la sixième saison de l’étranger Il a déjà une date de sortie. Ce sera le 6 mars prochain que Starz relancera cette série basée sur les livres de Diana Gabaldón. A cette occasion, les protagonistes devront faire face à une crise familiale encore jamais vue dans les Frasers, mais celui qui subira le plus de changements sera le personnage de Caitriona Balfe, Claire Fraser.

N’oubliez pas qu’à la fin de la cinquième saison de l’étranger, Claire a subi une série d’événements malheureux. Et maintenant, les conséquences de ces événements sont ce qui marquera le prochain volet dans lequel Jamie, le personnage joué par Sam Heughan, aura un rôle fondamental. Dans ce sens, Caitriona Balfe en a parlé lors d’une interview avec les médias Derby d’or et il a avoué tout ce que son personnage devra traverser.

« Je suis vraiment enthousiaste. J’ai pu explorer certaines choses avec Claire cette saison que je n’avais jamais faites auparavant.», Il a commencé par dire et a ensuite ajouté : «quand vous parlez de la sixième saison d’une émission de télévision et que vous découvrez de nouvelles choses sur votre personnage et que vous les explorez d’une nouvelle manière, c’est incroyable”.

Cependant, l’actrice est ensuite allée plus loin et s’est penchée sur le processus de guérison que son personnage aura. « RÉprès les événements qui se sont produits à la fin de la saison 5, il faut beaucoup de temps à Claire pour vraiment guérir», a-t-il assuré et lancé plus tard : «Elle est peut-être connue pour être un peu têtue, mais elle ne prend pas le temps de le faire. L’une des choses qu’il découvre est que son ancienne façon de gérer les choses ne lui sert plus bien.”.

À son tour, Balfe a également mentionné que cela aurait des répercussions sur sa relation avec le personnage de Sam Heughan. « Elle découvre de nouvelles choses sur elle-même et la relation de Jamie et elle aussi devra évoluer en conséquence.» Étaient ses mots exacts. Sans aucun doute, la sixième saison de l’étranger il viendra avec des épisodes passionnants qui, en plus, seront marqués par la guerre.

Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et là vous pouvez nous donner un abonnement pour suivre toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂