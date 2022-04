Avant  » Die Hard  », personne ne faisait confiance à Bruce Willis en tant que star de cinéma

Si nous pensons à l’un des acteurs les plus emblématiques des films d’action, cela nous viendra sans aucun doute à l’esprit. Bruce Willis, la star avec une grande carrière dans le monde du théâtre, qui a malheureusement récemment pris sa retraite après avoir reçu un diagnostic d’aphasie. L’acteur qui a participé à des films comme « Pulp Fiction » ou « Armageddon » a laissé sa marque au cinéma, mais quelque chose que beaucoup ne savent pas, c’est que Bruce Willis n’avait pas réussi dans sa carrière d’acteur jusqu’au film classique »Dur à tuer ».

Sorti en 1988, le film a fait de Willis un héros et un archétype d’acteur que tout film d’action voulait avoir. Le succès de la franchise fut tel qu’elle lança cinq films, le dernier étant « Die Hard : A Good Day to Die » en 2015. Bien qu’il soit difficile de voir un autre acteur autre que Bruce Willis jouer ce film, l’acteur ne me avait beaucoup de chance au cinéma avant ce film, même le studio de production de « Die Hard » avait peu d’espoir dans le rôle principal de Willis.

L’acteur est devenu célèbre pour son travail sur la série télévisée »au noir » une comédie dramatique où il y avait une tension amoureuse entre ses deux personnages principaux, avec Willis en vedette. Pendant cinq saisons à l’antenne, la série lui a valu un Emmy et un Golden Globe.Alors que la série a fait de lui une icône de la télévision, beaucoup ne le voyaient pas comme une star de cinéma.

Dans cet esprit, Willis n’était pas le premier choix pour jouer McClane, le personnage principal de » Die Hard », même la production avait appelé plusieurs acteurs pour le rôle principal, mais ils ont été rejetés par une longue liste d’acteurs. , inclus Arnold Schwarzenegger.

En raison de son engagement envers « Moonlighting », Willis a également initialement refusé le rôle. Mais après l’arrêt de la production de l’émission en raison de la grossesse de la collaboratrice Cybill Shepherd, Willis a changé d’avis sur le rôle.

Bien sûr, les experts d’Hollywood ont été choqués qu’un acteur de télévision puisse toucher un salaire aussi élevé qu’une star de cinéma, avec Willis recevant un chèque de 5 millions de dollars, et avec la perspective que « Hardcore Kill » devrait rivaliser avec des stars comme Schwarzenegger et Sylvester Stallone était terrible.

Lorsque la bande-annonce du film avec Willis en tant qu’acteur a été présentée, le film a reçu plusieurs critiques négatives, mais même avec cela, « Die Hard » est devenu l’un des films d’action les plus rentables à sa sortie en 1988, avec Willis en vedette. affiches et couvertures, étant connu comme l’icône et le héros d’action que nous connaissons tous aujourd’hui.