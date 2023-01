La saison 8 de The Lord of the Skies est-elle sur Netflix ? Où regarder la série Rafael Amaya

Séries

Le Seigneur des cieux présentera son huitième épisode avec le retour de Rafael Amaya. Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder les nouveaux épisodes.

© IMDbLa saison 8 de The Lord of the Skies est-elle sur Netflix ? Où voir la série Rafael Amaya.

Le Seigneur des cieux présente sa huitième saison et sera spéciale pour les fans, car elle marquera le retour de rafael amaya Quoi Aurélio Casillas, l’un des personnages préférés. L’acteur a traversé divers problèmes personnels qui l’ont éloigné du feuilleton, mais c’est déjà une situation qui est restée dans le passé et actuellement, il se concentre sur sa carrière. Ici, nous allons tout vous dire pour ne pas manquer les nouveaux épisodes.

D’après ce que l’on sait de la vie de Amaya, Il avait des problèmes de drogue, de dépression et même marre de la célébrité, alors il a décidé de rester à l’écart du public. Fin 2020, on l’a revu dans des rencontres avec des amis, c’était la première nouvelle de lui depuis plus de deux ans, alors qu’il avait délaissé ses réseaux sociaux. Le public de l’émission espérait le revoir et le vœu s’est réalisé.

+Où voir la saison 8 de The Lord of the Skies

La dernière diffusion du feuilleton remonte au début de 2020 et au milieu de la pandémie de Covid-19, il faisait partie du catalogue du service de streaming Netflix, où il est devenu plus populaire. Cependant, il a déjà été supprimé de la plate-forme, mais il a une maison pour que vous puissiez le voir. saison 8 de Le Seigneur des cieux Il sera vu sur le signal Telemundo dès ce mardi 17 janvier, avec des épisodes hebdomadaires. Il s’agit du canal 20 sur Movistar TV (câble), 112 sur Movistar TV (satellite), 231 sur DirecTV, 112 sur Claro TV, 18 sur Star Globalcom, 20 (SD) et 33.2 (HD) sur Cable Visión.

L’attente était éternelle pour ceux qui attendaient la suite de cette histoire, mais on peut dire que ça valait le coup d’avoir à nouveau rafael amaya comme Aurelio Casillas. Avec lui seront également Carmen Aub (Rutila Casillas), Iván Arana (Ismael Casillas), Isabella Castillo (Diana Ahumada), Alejandro López (le Super Javi), Renata Manterola (Luzma), Maricela González (La Felina), África Zavala (Mecha de la Cruz), Rubén Cortada (Fernando Aguirre), Yuri Vargas (Tracy Lobo), Salvador Pineda (Julio Zambrana) et Jorge Cárdenas (Alan Saade).

Pour la huitième saison de Le Seigneur des cieuxle retour de Aurélio Casillas Cela prendra tout le monde par surprise, car beaucoup pensaient que le patron criminel était mort après un produit chroma d’une attaque contre lui. Maintenant, il va revenir et il est prêt à se venger de tous ses ennemis.

