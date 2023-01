Vin Diesel n’apparaîtra pas dans les suites d’Avatar après tout

Malgré de nombreuses spéculations et rapports contraires, Rapide et furieux Star vin Diesel n’apparaîtra dans aucun des Avatar suites après tout. La star de l’action, qui devait apparaître dans l’un des cinq suivis à venir, est simplement « une fan » selon le producteur Jon Landau, avec des commentaires et des publications Instagram faites par Diesel sur le tournage de Avatar : la voie de l’eau simplement pris « hors contexte ».





« Vin était fan. Il est entré, a visité le plateau un jour pour voir ce que nous faisions et les gens ont sorti cela de son contexte.

Cette confirmation (qui sera soit décevante soit vous apportera beaucoup de bonheur selon ce que vous pensez de Vin Diesel) est une gracieuseté d’Empire et met au lit toute spéculation selon laquelle le X rapide star rejoindra la famille Na’vi. Ou du moins pas encore… il reste encore trois suites à venir.

L’idée de l’atterrissage de Diesel sur Pandora a commencé en 2019, l’acteur partageant des images de lui-même aux côtés Avatar réalisateur James Cameron avec la légende; « Il y a une personne à Hollywood avec qui j’ai toujours voulu travailler et dont j’ai toujours voulu apprendre, et donc, tout vient, je suppose, à ceux qui attendent. » Ainsi, il semble que Diesel faisait référence à la partie « apprentissage » plutôt qu’à la partie « travailler avec ».

Les nouveaux sentiments des Avatar la franchise s’alignerait certainement sur l’amour de la famille de Diesel, un thème qui domine le Rapide et furieux la franchise. Mis à part les poursuites en voiture et les explosions, bien sûr. Se déroulant plus d’une décennie après les événements du premier film, Avatar : la voie de l’eau commence à raconter l’histoire de la famille Sully, les ennuis qui les suivent, les efforts qu’ils font pour se protéger, les batailles qu’ils mènent pour rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

Landau a poursuivi, révélant que chaque suite suivra la famille Sully, tout en racontant sa propre histoire semi-autonome. « J’espère que The Way Of Water est arrivé à sa propre conclusion, comme je pense que chaque film le fera », a déclaré Landau. «Mais ils mettent les choses en place parce que nous nous investissons de plus en plus dans ces personnages. Où va Kiri ? Que fait Lo’ak ? Quelles décisions Jake et Neytiri devront-ils prendre ? Toutes ces choses continueront de guider notre histoire.





Vin Diesel reviendra en tant que Dominic Toretto dans Fast X

Bien qu’il semble qu’il ne rejoindra pas le monde de AvatarVin Diesel poursuivra le voyage de Dominic Toretto dans la suite d’action à venir, X rapide. La dixième sortie verra Dom et sa famille affronter à nouveau le cerveau criminel et cyberterroriste de Charlize Theron, Cipher. Seulement cette fois, elle a un partenaire dans le crime sous la forme de Dante, joué par Aquaman vedette Jason Momoa.

X rapide mettra en vedette un grand ensemble aux côtés de Vin Diesel, dont Jason Statham, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, John Cena, Brie Larson, Tyrese Gibson, Chris « Ludacris » Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Scott Eastwood, Michael Rooker, Daniela Melchior, Alan Ritchson, Cardi B, Helen Mirren, Rita Moreno et Charlize Theron.

Réalisé par Louis Leterrier, X rapide est prévu pour être publié le 19 mai 2023 par Universal Pictures, avec un autre Rapide et furieux suite prévue pour février 2024.