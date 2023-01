Ce que l’on sait de « Vikings : Valhalla » – Saison 3

Après la finale intrigante de la deuxième saison de « Vikings : Valhalla »Quoi est disponible sur Netflix à partir du 12 janvier 2023les fans du drame historique créé par Jeb Stuart et se déroulant plus de 100 ans après les derniers événements de « Vikings » attendent avec impatience un troisième versement.

La fiction mettant en vedette Sam Corlett, Frida Gustavsson et Leo Suter a reçu une commande de 24 épisodes en novembre 2019, elle était donc conçue comme une série de trois saisons de huit épisodes chacune.

Dans une conversation avec Collider, le showrunner a noté que la commande multi-épisodes pour «Vikings : Walhalla» lui a permis de tracer les arcs épiques de l’histoire au fil des saisons. « Je savais ce qu’allait être la saison 3 [desde el principio]« , il expliqua. « Je savais où la saison 3 allait être à cause de ce changement de culture, je savais que nous devions enfin arriver au Nouveau Monde”.

Leif Erikson, Freydís Eiríksdóttir et Harald Sigurdsson au début de la saison 2 de « Vikings : Valhalla » (Photo : Netflix)

CE QUE L’ON SAIT DE LA SAISON 3 DE « VIKINGS : VALHALLA »

Jeb Stuart a également avoué qu’il adorerait faire une deuxième trilogie qui conduirait à « Vikings : Walhalla« jusqu’à la saison 6. »J’espère que nous aurons la chance de terminer ce voyage, mais j’ai l’impression que un, deux et trois sont autonomes, tous bons comme ça.”.

« Je suis heureux. Je suis un gars heureux. Je raconte une très belle histoire avec beaucoup d’action et de grands personnages, et un casting avec qui j’adore travailler et une équipe. De quoi puis-je me plaindre ?« , il ajouta.

Selon What’s on Netflix, la production de la troisième saison a commencé en mai 2022, et selon Frida Gustavsson, qui joue Freydis dans la série Netflix, le tournage est déjà terminé. « Nous l’avons déjà filmé et c’est incroyable. C’est si bon. Et j’ai hâte que le monde le voie. Mais il va falloir patienter encore un peu !il a dit à E! En ligne.

QUE SE PASSE-T-IL DANS LA SAISON 3 DE « VIKINGS : VALHALLA » ?

À la fin de la deuxième saison de « Vikings : Valhalla », les survivants parviennent à atteindre Constantinople, où Harald découvre que le trésor dont Vitomir lui a demandé de s’occuper n’était pas son coffre ou le reliquaire mais sa fille Elena, qui a commencé le voyage en se faisant passer pour un homme. La jeune femme se prépare à épouser l’empereur et malgré le fait qu’Harald se sent floué, elle gagne les faveurs du roi.

Pendant ce temps, après s’être échappée avec son fils et s’être débarrassée de ses ennemis, Freydis ramène Svein à Kattegat et conclut un accord avec la reine Elfgifu, de sorte que le gardien de la foi retourne à Jomsborg.

Le showrunner Jeb Stuart a révélé à Collider qu’il avait un grand plan pour l’histoire. « On a retracé, dans l’histoire, parce qu’on peut, un peu l’histoire de Leif Eriksson, de l’histoire de Freydis, et j’ai aussi toujours été fasciné par la façon dont Harald Sigurdsson passe de Harald Sigurdsson à Harald Hardrada”.

Kurya et Mariam sont décédées à la fin de la saison 2 de « Vikings : Valhalla » (Photo : Netflix)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « VIKINGS : VALHALLA »

Sam Corlett comme Leif Erikson

Frida Gustavsson dans le rôle de Freydís Eiríksdóttir

Leo Suter comme Harald Sigurdsson

Bradley Freegard dans le rôle de Padfoot II « le Grand »

Laura Berlin comme Emma de Normandie

David Oakes comme comte Godwin

Pollyanna McIntosh comme reine Ælfgifu du Danemark

Søren Pilmark dans le rôle du roi Sweyn Forkbeard

Henessi Schmidt comme Gytha