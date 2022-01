20 célébrités qui ont fait leurs débuts samedi soir en direct

Les acteurs célèbres connus aujourd’hui n’ont pas toujours été célèbres. Certains ont travaillé sur des publicités télévisées ou des courts métrages pour se faire un nom.

Certains étaient même membres de la distribution du légendaire sketch comique Saturday Night Live (aussi connu sous le nom SNL) qui a été à la télévision depuis 1975 et continue de fonctionner aujourd’hui.

Comme l’émission est diffusée depuis longtemps, il est évident que la liste des acteurs de l’émission est assez longue.

Bien que tous les acteurs n’y soient pas restés longtemps, le spectacle les a certainement aidés à se rapprocher de devenir de grandes stars.

Voici une liste de tous les SNL membres de la distribution qui sont devenus de grandes stars.

1. Dana Carvey

Dana Carvey avait été membre de la distribution sur SNL de 1986 à 1993. Carvey est connu pour avoir joué de nombreux rôles emblématiques en tant que membre de la distribution.

Selon The Atlantic, Carvey était connu pour ses impressions sur George Bush. Carvey était même ami avec Bush, ce qui a rendu ses performances plus significatives et réelles.

2. Eddie Murphy

Eddie Murphy a rejoint le casting de SNL dans les années 80 et aurait sauvé la série. Selon Yahoo, à cette époque, l’émission ne fonctionnait pas bien à cause d’un sketch qui n’a pas été bien accueilli par le public.

Cependant, après que Murphy l’a renversé.

Lorsqu’on lui a demandé à quoi ressemblait Murphy, David Sheffield, le co-scénariste de la série, a déclaré: «Tous les autres membres de la distribution étaient tellement nerveux et avaient peur de faire une erreur. Il s’est assis, a regardé la caméra et était si cool et si calme. Il était juste un naturel.

3. Will Ferrel

Avant d’être connu pour son rôle emblématique de Elfe, Ferrell était membre de la distribution sur SNL. Il a connu le succès et s’est fait un nom comme comédien sur SNL.

Selon The Hollywood Reporter, Ferrell a reçu les éloges des personnes avec lesquelles il travaillait.

Lorne Michaels, le créateur de SNL a parlé de Ferrell, « Je ne me classe jamais, mais Will est définitivement dans les deux ou trois premiers qui ont jamais fait le spectacle. Il n’en est pas question. »

Kristen Wiig, l’une de ses co-stars, a déclaré : « Tout le monde aime Will, et ce n’est pas seulement parce qu’il est drôle. Je pense vraiment qu’on peut voir la personnalité des gens.

4.Jimmy Fallon

Aujourd’hui, Fallon est connu comme animateur de son talk-show télévisé, L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon. Cependant, il a commencé sa carrière SNL et a été membre de la distribution pendant 7 saisons.

Il était surtout connu pour ses impressions de célébrités pendant son passage dans la série. Dans une interview avec USA Today, il a mentionné qu’il avait une excellente relation avec Lorne Michaels et qu’il avait eu l’opportunité de devenir un animateur de talk-show grâce à Michaels.

5. Sarah Silverman

La célèbre actrice / comédienne a une carrière incroyable avec des films remarquables sur son CV, cependant, il fut un temps où elle a été renvoyée de SNL.

Beaucoup de gens ne savent peut-être même pas que Silverman avait été membre de la distribution sur SNL en raison de son peu de temps sur le spectacle. Elle y est restée une saison avant de se faire virer.

Selon The New Yorker, il n’y a pas de mauvais sang entre Silverman et SNL.

Bob Odenkirk, l’un des scénaristes de l’émission, a déclaré: «Je pouvais voir comment cela ne fonctionnerait pas à« SNL », parce qu’elle a sa propre voix, elle est tout le temps Sarah Silverman. Elle peut jouer un personnage mais elle ne disparaît pas dans le personnage – elle fait du personnage elle-même.

6. Mike Myers

Mike Myers avait été membre de la distribution de SNL de 1989 à 1995. Selon The Hollywood Reporter, Myers et Dana Carvey faisaient partie de « Wayne’s World », un sketch célèbre de la série qui a donné naissance à deux films.

Alors que le premier film a été assez réussi, le second n’a pas si bien marché. Les deux acteurs se sont réunis en 2015 sur SNL et ont interprété leurs personnages une fois de plus.

7. Adam Sandler

Aujourd’hui, Adam Sandler est considéré comme l’un des acteurs les plus titrés des films comiques. Cependant, selon Screen Rant, il a été renvoyé de SNL pendant son séjour là-bas. Il était surtout connu pour ses sketchs musicaux et ses interprétations de chansons de vacances.

L’une des raisons pour lesquelles il a été licencié était les cotes d’écoute de l’émission. À l’époque, la série ne fonctionnait pas bien, alors pour changer cela, Sandler a été lâché.

8. Tina Fey

Tina Fey est assez facilement l’un des acteurs et écrivains les plus populaires. Elle est surtout connue pour avoir écrit Méchantes filles. Cependant, elle a commencé sa carrière SNL. Elle est devenue membre de la distribution en 1995 et est partie en 2006.

En plus d’être membre de la distribution, Fey était également le rédacteur en chef de SNL. Elle a parlé de son expérience en tant qu’écrivain dans une interview avec Variety.

« Une fois que je suis devenu rédacteur en chef chez » SNL « , c’était le début. Vous prenez les croquis des autres, et vous ne les emportez pas et ne les malmenez pas.

9. Bill Murray

Bill Murray a rejoint le casting de SNL en 1977 en remplacement de Chevy Chase. Selon un article sur Ultimate Classic Rock, Murray a eu un début difficile sur SNL. Il y avait une pression sur lui pour bien faire car il remplaçait une star bien connue.

Pour les premières esquisses, il n’était même pas remarqué par le public. Cependant, après un certain temps, il a fait une performance où il s’est excusé auprès de tout le monde de ne pas être drôle.

Cela l’a aidé à devenir plus à l’aise avec son environnement et le public. « J’ai déjà vu des gens faire ce geste et échouer, donc le fait que j’aie fait ce geste et que c’était drôle a en quelque sorte enlevé la pression. »

10. Robert Downey Jr.

Aujourd’hui, Robert Downey Jr. est devenu un nom familier. Il est surtout connu sous le nom d’Iron Man, son personnage de Vengeurs. Qui aurait su que Downey Jr. était un membre de la distribution sur SNL?

Cependant, il a été renvoyé de la série après une seule saison.

Selon Screen Rant, Downey Jr. a été présenté à la série par Lorne Michaels. Cependant, pendant la saison, Downey Jr. était sur SNL, le spectacle n’a pas bien marché. Il a recueilli de mauvaises critiques de partout et a été considéré comme annulé, en conséquence, Downey Jr. a été licencié.

Même alors, Downey Jr. ne semble pas avoir de rancune avec qui que ce soit dans la série et se porte bien maintenant.

11. Chris Rock

Chris Rock était membre de la distribution de SNL de 1990 à 1993. Il réussit à y rester 3 ans. Cependant, il a été renvoyé de l’émission.

Il a évoqué son départ dans une interview en podcast avec Marc Maron. Il a dit qu’il prévoyait de partir SNL pour En couleur vivante il a donc été renvoyé de l’émission.

12. Chevy Chase

Chevy Chase est un acteur assez connu maintenant. Certaines de ses œuvres populaires incluent Les vacances de National Lampoon et Communauté. Il avait été membre de la distribution de SNL depuis que le spectacle a été créé en 1975 et a quitté le spectacle brusquement peu de temps après.

Cependant, selon Screen Rant, Chase ne semblait pas apprécier son temps dans la série. Après avoir quitté le spectacle, il a exprimé ses pensées sincères sur le spectacle. Il a dit qu’il détestait le spectacle et son humour.

13. Chris Farley

Chris Farley était sur SNL de 1990 à 1995. Même s’il est mort peu de temps après, il a quand même eu une carrière cinématographique réussie. Il a été renvoyé de SNL avec Sandler en raison des cotes d’écoute de l’émission. Cependant, ses performances dans l’émission restent dans les mémoires du public.

Selon le NY Post, le SNL Des croquis des impressions de Farley sur Andrew Giuliani étaient à la mode sur Twitter il y a quelques mois lorsque Guiliani a annoncé qu’il se présenterait au poste de gouverneur de New York.

14. David Pique

David Spade était membre de la distribution et écrivain à SNL dans les années 1990 avec Farley, Sandler et Rock. Il a quitté la série en 1996. Spade était devenu assez proche des 3 autres membres de la distribution pendant son passage dans la série.

Sandler et Spade se sont même souvenus de leur époque et de croquis sur SNL quand Sandler a fait une apparition dans le talk-show de Spade.

15. Julia Louis Dreyfus

A 21 ans, Julia Louis-Dreyfus était la plus jeune femme à être au casting de SNL en 1982. Elle faisait partie de quelques sketches populaires de la série avant son départ en 1985.

Selon Newsweek, Louis-Dreyfus n’a pas apprécié son passage dans l’émission. En fait, elle détestait ça. Elle méprisait l’environnement et le rappelait comme assez sexiste.

Cependant, même avec cet obstacle dans sa carrière, elle est devenue une partie d’œuvres célèbres telles que Seinfeld et Veep plus tard.

16. Amy Poehler

Amy Poehler rejoint le casting de SNL en 2001 et est parti en 2008. Pendant son séjour là-bas, elle a joué divers rôles avec Fey et Maya Rudolph.

Selon Entertainment Weekly, Poehler et Fey étaient les présentateurs de « Weekend Update », un segment de l’émission. Ils ont accueilli le segment pendant deux saisons et ont été le premier couple entièrement féminin à l’héberger.

17. Maya Rodolphe

Maya Rudolph est devenue membre de la distribution en 2000 et a quitté la série en 2007. Elle était assez connue pour ses impressions sur d’autres célébrités.

Selon cet article sur Esquire, Rudolph est revenu pour animer un épisode sur SNL. Elle a exécuté des croquis où elle a fait certaines de ses impressions, l’une d’entre elles étant Beyonce et s’est souvenue de son temps en tant que membre de la distribution dans la série.

18. Kristen Wiig

Kristen Wiig a créé une carrière cinématographique réussie pour elle-même, mais elle a déjà été membre de la distribution de SNL où elle a joué de nombreux personnages emblématiques.

Wiig était sur le spectacle de 2005 à 2012. Selon Gens, Quand Wiig est revenu à l’hôte SNL dans la finale de la saison 45, elle a joué plusieurs de ses personnages les plus populaires de la série.

19. Andy Samberg

Andy Samberg est certainement l’un des acteurs les plus populaires dans le genre de la comédie, certaines de ses œuvres incluent Brooklyn neuf-neuf et Palm Springs.

Il a été embauché comme écrivain le SNL avec ses camarades de groupe Akiva Schaffer et Jorma Taccone. Samberg a créé certains des personnages et des sketchs les plus drôles des émissions.

Cependant, sa plus grande contribution a été la SNL courts métrages numériques. Les courts métrages numériques étaient des sketches mais sous la forme de courtes vidéos musicales.

Selon Men’s Journal, le premier court métrage numérique SNL est devenu viral sur YouTube et les courts métrages numériques ont ensuite gagné en popularité.

Samberg déclare : « Nous n’étions pas au courant de l’existence de YouTube avant le ‘Lazy Sunday’. Nous avions notre propre site Web avec des capacités de diffusion en continu. Après ‘Lazy Sunday’, on s’est dit : ‘Pourquoi payons-nous pour la bande passante et tout ça ?’ »

20. Ben Stiller

Certaines personnes ne le savent peut-être même pas, mais Ben Stiller avait été membre de la distribution de SNL en 1989. Sa présence dans l’émission fut très brève puisqu’il partit au bout de quelques semaines.

Dans une interview sur The Howard Stern Show, Stiller a expliqué qu’il avait voulu être réalisateur plutôt qu’acteur et qu’il ne s’intégrait pas bien à l’environnement de SNL.

Sanika Nalgirkar, MFA est écrivaine et stagiaire éditoriale chez YourTango qui écrit sur le divertissement et l’actualité, le style de vie et la culture pop.