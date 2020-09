Dead by Daylight arrive sur Xbox Series X avec des améliorations notables

Pour les personnes qui n’ont pas encore essayé Mort à la lumière du jourSachez qu’il s’agit d’un jeu vidéo d’horreur multijoueur asymétrique, dans lequel nous devrons échapper à un tueur en série, ou incarner celui-ci et tuer le reste des joueurs avant qu’ils ne s’échappent.

Et qu’en tant que bon titre multijoueur, il a su nourrir les utilisateurs avec du contenu afin de maintenir une bonne communauté de joueurs actifs. Soit en présentant le mois dernier le jeu croisé sur toutes les plateformes, ainsi que le lancement de divers contenus téléchargeables ajoutant des personnages de films célèbres slasher, et autres sagas de jeux vidéo.

Dead by Daylight: The Realm Beyond, à venir ce Noël sur Xbox Series X

Comportement interactif a annoncé un certain nombre d’améliorations à Mort à la lumière du jour avant le lancement du titre sur les consoles de nouvelle génération. Les utilisateurs qui possèdent déjà le titre recevront la version de nouvelle génération lorsqu’ils joueront sur Xbox Series X, en conservant toute leur progression. Ces versions recevront une révision graphique massive et fonctionneront à 4K et 60 Fps.

Le but ultime est de décupler l’immersion, rendant les environnements aussi réalistes qu’un cauchemar obsédant et terrifiant. Le jeu que vous connaissez et aimez évolue dans le futur. L’équipe se concentre sur ce plan depuis une année entière et nous sommes très heureux de présenter Dead by Daylight comme vous ne l’avez jamais vu auparavant, tout en continuant à fournir de nouveaux chapitres et fichiers. C’est ambitieux et nous sommes prêts

Comme nous pouvons le voir, ce ne sera pas seulement une simple amélioration de la résolution et du FPS, mais les effets vidéo et d’éclairage seront grandement améliorés, ainsi que les modèles, les textures et les animations. Ces améliorations visuelles seront introduites toutes les six semaines, arrivant dans différents chapitres, culminant à l’automne 2021 pour célébrer le cinquième anniversaire du titre. Ci-dessous, vous pouvez voir une bande-annonce avec la première partie de cette revue:

N’oubliez pas que Dead by Daylight est disponible sur Xbox Game Pass. Donc grâce à l’abonnement Microsoft, la possibilité de jouer entre les plates-formes et les nouvelles améliorations qui seront introduites, c’est le moment idéal pour jouer avec des amis à ce titre très divertissant. Il n’y a plus d’excuses pour que jouer seul soit effrayant.