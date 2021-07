La saison 4 de ‘Yellowstone’ mettra en vedette plus de nouveaux visages

– Publicité –



Yellowstone a été extrêmement déçu d’apprendre que la saison 4 ne sera diffusée qu’à la fin de 2021. Bien qu’ils aient partagé la nouvelle de nouveaux épisodes « à venir cet automne » lors de la sortie de la première vidéo teaser de la saison en juillet, le réseau n’a pas révélé de date de création précise.

Malgré les nombreuses questions entourant la saison 4 de Yellowstone, la star Cole Hauser, (Ripwheeler), taquine déjà la saison 5.

La star de Yellowstone, Cole Hauser, a partagé le teaser sur Instagram

Paramount Network a finalement montré aux fans ce qu’il y avait dans la saison 4 après des mois de silence avec un teaser d’une minute qu’ils ont publié le 1er juillet. Hauser a partagé le clip sur Instagram avec ses 541 000 abonnés.

La vidéo commence par un montage couvrant les saisons 1 à 3, qui met en évidence les nombreuses difficultés et drames que le clan Dutton a endurés. Il affiche ensuite la finale passionnante de la saison 3. Cela montre John (Kevin Costner), Beth Reilly et Kayce Grimes se battant pour la vie qu’ils aiment.

Après le teaser, le show s’ouvre avec la promesse que « La vengeance vaudra bien l’attente », puis les premières images de la saison 4 sont diffusées. John est retrouvé allongé sur la chaussée côte à côte et Rip lui dit: « John n’aie pas peur de mourir à ma place maintenant. » « Vous m’entendez, pas ça ! »

Le western a une histoire de première en juin

Les fans ont été surpris lorsque le teaser s’est terminé avec les mots Yellowstone « Nouvelle saison à venir cet automne ». Les fans s’attendaient à une première de la saison 4 en juin, un peu comme par le passé.

Le western de Taylor Sheridan était la première de ses trois premières saisons. Il a été diffusé le troisième dimanche de juin. La saison 4 devrait être diffusée le 20 juin 2021, selon les fans. La date limite indique que Yellowstone prévoit de lancer la saison 4 en novembre. Ce délai peut avoir un objectif stratégique.

Paramount diffusera ses séries les mieux notées dimanche soir pendant la saison de football de la NFL. Ils font cela pour faire la promotion croisée des westerns lors de leurs diffusions de matchs. Yellowstone passe aux mois les plus froids de l’automne/hiver au lieu d’une saison pendant l’été, de sorte que les épisodes se poursuivent pendant les vacances.

La star de ‘Yellowstone’ taquine déjà la saison 5

Hauser fait déjà l’éloge de la saison 5, même si elle ne sera disponible qu’à l’automne. Paramount Network n’a pas renouvelé la série pour une cinquième saison. Hauser a des informations privilégiées.

Hauser a déclaré que Taylor travaille actuellement sur la saison 5 et qu’elle pense que nous reviendrons en juillet, Kathryn Hall a dit à Kathryn Hall à propos de la chaîne YouTube des vins HALL. « J’ai hâte de revenir dans le Montana… Je veux dire que ça va être une excellente saison 5.

Hauser a également déclaré que la saison 4 surprendrait les fans et les rendrait « heureux ».

Il y a eu un remaniement du casting pour la saison 4 du hit Paramount

Yellowstone annoncera une refonte de la distribution avant la saison 4. Le remaniement verra l’ajout de trois personnages récurrents et de deux habitués de la série. Après de brèves apparitions dans la saison 3, le père biologique de Jamie Dutton, Garrett Randall (Will Patton), est promu série régulière dans la saison 4.

La saison 4 de The People Who Wish Me Death met en vedette Finn Little et. Carter est un adolescent adopté par les Duttons Carter.

La saison 4 de ‘Yellowstone’ mettra en vedette plus de nouveaux visages

La saison 4 marquera également les débuts de Jacki dans le rôle récurrent de Caroline Warner PDG de Market Equities.

Piper Perabo incarnera Summer Higgins dans le film. Piper est une militante politique de Portland qui proteste contre le meurtre d’animaux et veut abolir la police.

Kathryn Kelly, vétérinaire de Nashville, rejoindra le casting. Emily est technicienne vétérinaire et se lie d’amitié avec un cow-boy du Dutton Ranch.

Les saisons 1 à 3 de Yellowstone sont disponibles chez Peacock.

