Anthony Hopkins explique comment il a donné vie à Hannibal Lecter dans le silence des agneaux

De tous les méchants ultimes de l’histoire d’Hollywood, Hannibal Lecter occupe l’un des plus hauts rangs. Et bien que de nombreux acteurs aient joué le tueur en série psychopathique, personne n’a tout à fait réussi à induire le même niveau d’horreur qui pique la colonne vertébrale que la version du personnage d’Anthony Hopkins a réussi avec un seul regard. Récemment, l’acteur et sa co-vedette Jodie Foster dans le blockbuster d’horreur réalisé par Jonathan Demme en 1991, Le silence de l’agneau, ont revisité la fabrication du méchant emblématique et comment Hopkins a donné à Lecter cette présence inquiétante et inquiétante.

Dans Le silence des agneaux, Foster a joué le personnage de Clarice, un jeune agent du FBI en formation, se voit confier la tâche d’interroger l’ancien psychiatre devenu tueur en série cannibale Hannibal Lecter et d’utiliser son «expérience» pour attraper un autre tueur en série surnommé «Buffalo Bill». Bien que Hopkins ait rarement des scènes en dehors de sa cellule, il a quand même réussi à créer une atmosphère effrayante bien avant cette scène d’évasion sanglante.

« Nous n’avons pas trop parlé avant la lecture », a déclaré Foster. «Et quand tu t’es lancé dans Hannibal Lecter, j’ai senti un frisson envahir la pièce. D’une certaine manière, c’était comme si nous avions presque trop peur pour nous parler après ça. Hopkins avait une raison très différente de ne pas lui parler – il se sentait intimidé par Foster. « Je ne pouvais pas croire à ma chance et j’avais peur de vous parler », a révélé Hopkins à son ancienne co-star. « J’ai pensé: ‘Elle vient de gagner un Oscar.' »

Mais pour ce qui est de devenir Hannibal Lecter, Anthony Hopkins est entré dans la peau au point que Demme a été littéralement ravi par son « bizarrerie ». Comme, quand il ne tournait pas, l’acteur a quand même choisi de rester dans le personnage. Il a même attaqué une fille d’éclairage dans son style unique de Lecter quand elle est entrée dans la cellule, ce qui a incité Demme à s’émerveiller de la manière véritablement terrifiante qu’il rend le personnage fictif.

« Et [Jonathan] dit: ‘Oh, mon Dieu. Vous êtes tellement bizarre’. »

La louange de Hopkins pour être brillamment bizarre est devenue la réplique de Demme alors que l’acteur continuait à donner des idées qui servaient à amplifier l’étrangeté de Lecter. Il s’avère que c’était l’idée de Hopkins de se tenir au centre de sa cellule quand Clarice le voit pour la première fois. « J’ai dit: » J’aimerais être là. Je peux la sentir descendre dans le couloir « », a-t-il expliqué.

L’une des parties les plus emblématiques de Hopkins ‘Lecter était sa voix à laquelle l’acteur a partagé une attention particulière.

« Je savais à quoi ressemblait le personnage. La voix était arrivée en première lecture », a-t-il expliqué, ajoutant que son inspiration était le personnage HAL 9000, l’antagoniste de l’IA dans 2001: Une odyssée de l’espace ainsi que son professeur, Christopher Fettes, qui a enseigné Hopkins à la Royal Academy of Dramatic Art. «Il avait une voix tranchante, et il vous découpait en morceaux. Son analyse de ce que vous faisiez était si précise; c’est une méthode qui m’est restée toute ma vie.

Cela a certainement aidé Hopkins à présenter Lecter comme il avait perçu le tueur dans sa tête.

« Il est comme une machine. Il entre juste comme un requin silencieux. »

Hopkins a remporté son premier Oscar pour avoir joué Hannibal Lecter et son portrait du tueur mortel reste un chef-d’œuvre intemporel à ce jour. La nouvelle nous parvient via Variety.

Sujets: Silence des agneaux