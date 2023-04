Heat 2 en préparation chez Warner Bros. avec Adam Driver Eyed to Star

La longue gestation Chaleur suite a fait un grand pas en avant. Selon un nouveau rapport de Deadline, Warner Bros. est maintenant officiellement en négociations avec Michel Mann pour le cinéaste de retourner dans le fauteuil du réalisateur pour Chaleur 2 près de trois décennies après la sortie du film original en 1995. La nouvelle fait suite à la sortie de Mann’s Chaleur 2 roman, qui a fait l’objet de ventes élevées l’année dernière, donnant peut-être à la version cinématographique l’élan dont elle avait besoin pour enfin sortir de l’enfer du développement. Le roman servira probablement de modèle pour la version cinématographique de la suite de Chaleur.





Selon le nouveau rapport, au moins un grand nom est également déjà en négociation pour potentiellement assumer l’un des rôles principaux. Adam Driver, l’une des stars du prochain film de Mann Ferrari, serait en lice pour le rôle du jeune Neil McCauley. Dans la version originale Chaleur, Robert De Niro a joué le criminel de carrière Neil McCauley face à Al Pacino au lieutenant LAPD Vincent Hanna; l’histoire suit le conflit entre les deux parties. En parlant précédemment du film potentiel avec Empire, Mann a noté à quel point une refonte serait nécessaire à ce stade.

« J’adore ces gars-là, mais ils devraient avoir six ans de moins qu’ils ne l’étaient en Chaleur, » Mann a dit qu’il pourrait peut-être ramener De Niro et sa co-star Val Kilmer, bien que Kilmer ait dit que ce serait » amusant » de s’impliquer avec Chaleur 2.

« J’adore Michael Mann. Nous nous entendons très bien et nous avons une grande confiance », a déclaré Kilmer à IGN.





Michael Mann a essayé de transformer Heat 2 en film

Warner Bros Pictures/HarperCollins

Chaleur 2 sert à la fois de préquelle et de suite à Chaleurapprofondissant les événements qui ont conduit à ce qui se passe dans Chaleur avec ce qui vient après. Le roman, co-écrit avec Meg Gardiner, suit Vincent Hanna de Pacino à la recherche de Chris Shiherlis (Kilmer) après les événements de Chaleur, déterminé à débarrasser la ville du dernier membre de l’équipage de McCauley avant de diviser la ville. Une autre chronologie établie sept ans plus tôt suit McCauley, Shiherlis et leur équipe exécutant leurs crimes tandis que Hanna s’en prend à un gang d’envahisseurs de maison. Pendant tout ce temps, les retombées des partitions de McCauley et de la poursuite d’Hanna entraînent des répercussions inattendues dans les années qui suivent.

Chaleur 2 n’est pas encore officiellement annoncé et n’a pas de date de sortie pour le moment.