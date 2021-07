La date de sortie de la saison 2 de « Warrior Nun », la distribution et la série fantastique ont été renouvelées

– Publicité –



The Warrior Nun a officiellement confirmé sa deuxième saison. La première saison était disponible sur Netflix pendant un an. Maintenant, la deuxième saison est offerte. Warrior Nun se concentre principalement sur les drames fantastiques et est basé sur la série de bandes dessinées de Ben Dunn. Simon Barry a réalisé cette série. Game of Thrones est responsable de la production de cette série.

Statut de renouvellement de la saison 2 de « Warrior Nun »

Les créateurs ont rapidement renouvelé la saison 2 de « Warrior Nun », peu de temps après sa première officielle sur Netflix. Selon les fuites, les scénaristes travaillent dur pour présenter la meilleure intrigue aux fans de « Warrior Nun » Saison 2.

Date de sortie de la saison 2 de « Warrior Nun »

On ne sait pas encore quand « Warrior Nun Season 2 sortira. Cependant, certaines sources affirment que le développement est en cours et nous pouvons nous attendre à ce que « Warrior Nun » revienne en 2022.

Casting de la saison 2 de « Warrior Nun »

C’est une série dramatique fantastique et peut introduire de nouveaux personnages dans le prochain épisode. Ils reprendront sans aucun doute leurs rôles de personnages principaux. Le casting de « Warrior Nun Season 2 », peut inclure Alba Baptista dépeignant Ava Silva; Toya Turer dans le rôle de Sœur Mary ; Lorena Andrea dépeignant Sœur Lilith ; Tristan Ulloa jouant le père Vincent ; Thekla Reuten dépeignant Jillian Salvius, et bien d’autres.