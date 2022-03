The Batman est une entrée dans la mythologie du héros qui va vous surprendre

PAS DE SPOILERS

The Batman est un film sombre et parfois dérangeant qui fait de nouvelles choses avec le héros et n’est jamais déplacé.

©Warner Bros.homme chauve-souris

homme chauve-souris est un projet ambitieux qui essaie de faire quelque chose de nouveau dans le genre super-héros. Ces films qui dominent aujourd’hui l’industrie hollywoodienne grâce à des univers partagés comme ceux de merveille et CC. Dans ce cas, la prochaine aventure du Chauve-souris gothique se tient sur deux pieds sans s’appuyer sur des ligaments avec d’autres franchises. Oui, il est vrai qu’il est prévu de créer un bat-univers autour de cette histoire, mais ce n’est pas encore arrivé.

Le film a un climat sombre et inquiétant. Robert Pattinson donne vie à un Bruce Wayne dévoré par sa mission de justicier de sa ville. Il est en poste depuis deux ans et ne fait confiance qu’à Alfred et au policier James Gordon. Le récit à la première personne de Bruce nous rappelle le roman graphique Première année, ce qui est un compliment, considérant que la bande dessinée de Frank Miller avec des dessins de David Mazucchelli est un chef-d’œuvre. l’acteur de Principe fait un travail impeccable en tant que héros, tourmenté, cruel et dépassé par « vengeance ».

Le Batman va vous surprendre !

De l’autre côté se trouvent les méchants. Le Riddler, joué par paul dano, est influencé par le vrai criminel The Zodiac, et propose à Batman un jeu pervers d’énigmes dans chacune de ses interventions brutales. Dano se transforme en méchant intimidant dans une quête que vous ne comprendrez qu’à la fin du film. Ensuite, il y a Le Pingouin, personnifié par Colin Farrellméconnaissable, à l’humour sec, ce gangster est à la tête d’un club où il se passe des choses sombres et il en sait plus qu’il ne l’avoue…

Zoé Kravitz donne vie à Selina Kyle, mieux connue sous le nom de Catwoman, une femme qui risque tout pour un ami qui a disparu et qui a besoin de l’aide de Batman pour retrouver cette personne dans une ville corrompue et brutale qui ne lâche jamais prise. Bien sûr, ils ne seront pas toujours d’accord avec votre « méthodologies de travail ».

La musique sur la bande est l’un des points forts du film. Michel Giacchino fait un travail spectaculaire, notamment avec le thème principal du Dark Knight, qui à chaque fois qu’il sonne nous plonge dans cette soif de vengeance menée par le personnage et met en lumière la cruauté que Bruce Wayne distille contre le monde criminel du gothique. Brillant!

Les scènes d’action sont minutieusement chorégraphiées et Batman se déplace vraiment bien, donnant l’impression d’être un combattant habile qui peut affronter plusieurs adversaires en même temps, ce qui se produit à plusieurs reprises. Point pour la Batmobile, un « voiture musclée » qui semble avoir été développé dans un atelier privé par Bruce et Alfred et a une poursuite effrénée de pingouins qui vous fera sauter de votre siège.

Matt Reeves est le cerveau derrière ce chef-d’œuvre qui est une bouffée d’air frais dans la mythologie de la chauve-souris. Enquête perpétuelle, le film est long avec ses trois heures, mais à chaque fois que l’on s’apprête à sentir la longueur du film, la bande vous rattrape à nouveau avec une séquence impressionnante ou une révélation à laquelle vous ne vous attendiez pas. homme chauve-souris C’est sûrement le premier d’une franchise qui va faire parler, ancrée dans le réel comme la trilogie de Christophe Nolan, mais faire son propre truc sans copier personne. Un excellent film !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂