La rumeur d’Eternals taquine le destin choquant d’un nouveau personnage MCU

Énorme DIVULGACHER alerte. Ne lisez pas plus loin si vous voulez être surpris par le premier acte de la prochaine grande épopée de Marvel. Ajak de Salma Hayek a été étrangement absent du matériel promotionnel avant le lancement de Marvel Éternels malgré un long retard de sortie en raison de la pandémie. Avec Ajak considéré comme le leader de la Éternels, les fans ont supposé que l’équipe marketing avait simplement tenté d’attirer davantage l’attention sur la plus grande puissance des stars du film, notamment Angelina Jolie. Cela pourrait ne pas être le cas cependant, avec des rumeurs d’une révélation choc impliquant le destin malheureux d’Ajak.

Des rapports récents suggèrent qu’il pourrait en fait y avoir un manque de séquences de Salma Hayek dans le rôle, car Ajak pourrait arriver à sa fin beaucoup plus tôt que la plupart des fans ne s’y attendent. En fait, il semble que la disparition prématurée d’Ajak dans les échanges d’ouverture du film pourrait être ce qui déclenche l’intrigue en premier lieu. Hayek a précédemment décrit son personnage comme « le pont entre les Célestes et les Éternels‘ il est donc juste de dire que sa mort aurait d’énormes ramifications.

Cela expliquerait également le marketing plus important de Thena (Angelina Jolie) et Ikaris (Richard Madden) car le groupe aura probablement besoin d’un nouveau leader. L’intrigue pourrait même s’étendre à une rivalité entre les deux pour le contrôle du groupe conduisant à un conflit plus profond au sein de l’équipe. Dans la séquence d’ouverture de la bande-annonce finale, Ajak informe Ikaris de la tâche qui l’attend, suggérant une relation étroite entre les deux et une confiance claire dans ses capacités.

Ikaris est également le premier héros que nous voyons en action dans cette bande-annonce mettant l’accent sur ses capacités. Thena a également été très présente dans les affiches du film, ce qui pourrait être dû au pouvoir de star de Jolie, comme suggéré précédemment, mais il existe d’autres indices visuels qui la mettent de côté en tant que principale candidate. Une image en particulier d’une bande-annonce précédente montre Thena positionnée à la tête d’une table entourée par le Éternels ce qui fait certainement allusion à sa position élevée dans l’équipe.

C’est un choix d’intrigue risqué et la réalisatrice Chloe Zhao devra également veiller à gérer la situation avec dignité. Le film a lutté pour la diversité dans sa distribution, quelque chose célébrée par Hayek elle-même lors d’une interview sur le film. Placer une femme américano-mexicaine de 55 ans à la tête de l’équipe était une mesure audacieuse et la tuer immédiatement pourrait être controversée. Le film devrait faire face à des critiques de « frigidation » si Madden prend effectivement le contrôle de l’équipe.

Fridging est un terme de bande dessinée qui fait référence au moment où un personnage féminin est utilisé comme intrigue, souvent en mourant, pour inspirer un protagoniste masculin à faire de grandes choses. Zhao arrive dans le film avec beaucoup de prestige après avoir remporté les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur pour son dernier projet Pays nomade elle n’est donc pas étrangère à la gestion d’un récit chargé d’émotion.

Ajak a également été dépeint comme un super-vilain dans la longue histoire de la Éternels bandes dessinées, donc la possibilité qu’elle simule sa mort et se retourne contre l’équipe à la fin ne peut pas non plus être exclue. Quelle que soit la direction prise, il offrira certainement des rebondissements dans un film qui semble déjà prêt à se retirer du monde établi, peut-être plus que tout autre film MCU avant lui.

C’est clair Éternels sera étroitement lié au récit plus large du MCU avec les événements de Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie directement référencé dans les bandes annonces. Le film semble également plus fantastique que les entrées précédentes et montre une nouvelle portée de l’univers MCU, pas encore explorée. Les fans n’ont pas longtemps à attendre avec Éternels devrait arriver dans les salles le 5 novembre. Cette histoire est née chez Giant Freakin Robot.

Sujets : Éternels