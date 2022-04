Quelle est la console la plus vendue au monde en 2022 et combien coûte-t-elle ?

La bataille des ventes de consoles est un motif qui a toujours été présent dans l’histoire des jeux vidéo. Si nous parlons d’aujourd’hui, il y a trois entreprises qui dirigent ce domaine, étant Sony avec ses PlayStation 5Microsoft avec son Xbox série S|X et Nintendo avec son changer.

Chacun avec ses spécifications graphiques et de performances, ainsi que ses titres exclusifs pour chacun, a des spécifications différentes qui conviennent à la majorité des consommateurs qui cherchent à mettre la main sur une console pour profiter de l’incroyable passe-temps qu’est de jouer aux jeux vidéo. Mais Quelle est la console la plus vendue en 2022 ?

Sans aucun doute, la pandémie a eu un impact important sur différents problèmes sociaux, politiques et économiques, et bien qu’il semble que nous voyons la lumière dans de nombreux domaines, les consoles ont été touchées, car en 2021 il y avait une pénurie de semi-conducteurs, en raison à la faible production de ces composants clés pour des consoles telles que la PlayStation 5 et la Xbox Series S|X.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Vous n’allez pas y croire ! Sachez quelle console est la plus vendue au Mexique

La console Sony a été affectée par des problèmes de stock, car pour beaucoup, il a été très difficile d’en obtenir une, en plus de trouver un prix très cher, cependant, on estime que ce 2022, la PlayStation 5 se vendra à 18 millions d’unités, tandis que la Xbox sera proche de 9 millions. En outre, on pense que le stock des deux plates-formes s’améliorera à mesure que 2022 se poursuivra.

changer

Cependant, alors que beaucoup s’inquiètent d’obtenir l’une des consoles PlayStation ou Xbox, Nintendo a actuellement le numéro gagnant. La console Nintendo Switch a vendu près de 48 millions d’unités Switch, dépassant la PlayStation Original et la Wii pour devenir la troisième console la plus vendue de tous les temps.

C’est pourquoi, bien que techniquement l’année commence encore, la Nintendo Switch se positionne actuellement comme la console la plus vendue de 2022. Vous pouvez actuellement acheter le premier modèle de la Nintendo Switch, mais bien sûr avec certaines améliorations depuis son lancement, pour un prix estimé à 6 900 pesos au Mexique.

Nintendo a également lancé récemment son nouveau commutateur OLED, qui est un modèle qui présente un écran amélioré pour l’appareil portable de la console, avec un écran plus grand avec une résolution plus élevée. Bien que ce modèle ait bien sûr un prix plus élevé, il peut être trouvé pour environ 8 999 pesos mexicains.

Vous pourriez également être intéressé par : À quoi sert le Xbox Game Pass : avantages et inconvénients de son acquisition







Bien que Nintendo Switch soit actuellement l’un des favoris des joueurs, il faut se rappeler que Xbox et PlayStation présentent des améliorations considérables dans leurs performances et leurs graphismes, donc si vous recherchez plus de puissance, vous devrez peut-être voir les fonctionnalités du Play 5 et la série Xbox X

Même ainsi, Nintendo a l’avantage de l’exclusivité, puisqu’il a des titres comme » Mario Odyssey », » The Legend of Zelda Breath of the Wild » et » Kirby and the Forgotten Land », étant des jeux que vous seul peut jouer uniquement et exclusivement sur la Nintendo Switch.